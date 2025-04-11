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 | Bengül Arıca

Şişli'de biri hamile 2 kişi katledilmişti! Korkunç olayın sırrı çözüldü! Şoke eden detaylar

Şişli'de meydana gelen korkunç olayda Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer kaldıkları apart odasında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olay sonrası 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ilk ifadelerinde mağdurları husumetli oldukları çete üyesi sanıp yurt dışından aldıkları talimatla öldürdükleri ortaya çıktı. Asıl hedeflerinde olan Samet isimli kişinin ise saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirlendi. İşte detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.04.2025
saat ikonu 15:28
|
GÜNCELLEME:
11.04.2025
saat ikonu 15:33

İstanbul Şişli Kuştepe Mahallesi'nde 7 Nisan gecesi kan donduran bir olay yaşandı. Hamile olduğu öğrenilen Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer, kaldıkları apart odasında uğradıkları maskeli kişiler tarafından silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Korkunç olayın ardından çalışma başlatan ekipler güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin kaçma anlarının güvenli kamerasına yansıdığı belirlendi. Şüpheliler Edirne'den yurt dışına çıkmaya çalıştıkları sırada gözaltına alındı. Şüpheliler İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek ifadeleri alındı. Şüpheliler A.S., B.Z., A.Y. ve S.M'nin verdiği bilgilerin ardından 18 yaşından küçük iki şüpheli de yakalandı. 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şişli'de biri hamile 2 kişi katledilmişti! Korkunç olayın sırrı çözüldü! Şoke eden detaylar

ÇETE ÜYESİ SANIP KURŞUN YAĞDIRMIŞLAR!

Yapılan sorgulamalarda, şüphelilerin baskın yaptıkları dairedekileri husumetli oldukları suç çetesi üyeleri sandıkları için saldırıyı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Küçükcoşkun ve Gezer'in apart otele yeni geldiği belirlenirken, şüphelilerin orada kalan rakip suç çetesi üyelerini otel görevlisiyle yaptıkları konuşmada teşhis ettirdikleri öğrenildi. Bunun üzerine yurt dışından talimat alan şüphelilerin, saldırıyı yapmaya karar verdikleri belirlendi. Zile basanların kargo görevlisi sanarak kapıyı açan Gültekin Gezer'e ateş eden şüphelilerin bu sırada Kader Küçükçoşkun'u yanlışlıkla vurdukları öğrenildi.

Şişli'de biri hamile 2 kişi katledilmişti! Korkunç olayın sırrı çözüldü! Şoke eden detaylar

ASIL HEDEFTEKİ KİŞİ YARA ALMADAN KURTULDU

Olay sırasında içerde 5 kişinin olduğu belirlenirken, şüphelilerin asıl hedefinde olan Samet adlı kişinin ise saldırıdan yara almadan kurtulduğu ifade edildi. Aynı dairede kalan kişilerin herhangi bir suç örgütüyle bağlantılarının tespit edilmediğini öğrenildi.

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#kadın cinayeti
#Yaşam
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