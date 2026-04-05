Şişli'de otel yangını: Alevler yükseldi, çok sayıda kişi mahsur kaldı

Şişli'de otelde çıkan yangında büyük korku yaşandı. Mutfaktan yükselen alevler sebebiyle bir anda binada yangın dehşeti başladı. Binanın üst katlarında bulunan kişiler mahsur kaldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.04.2026
saat ikonu 19:38
|
GÜNCELLEME:
05.04.2026
saat ikonu 19:38

'de bulunan 6 katlı otelin mutfak bölümünde yükselen alevlerle çıktı. Akşam 18.15 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi Yaşardoğu Sokak üzerinde bulunan 6 katlı otelin giriş katında yaşanan yangın paniğe neden oldu.

İstanbul Şişli'de 6 katlı bir otelin mutfak bölümünde çıkan yangın, üst katlarda mahsur kalan 6 kişinin itfaiye tarafından kurtarılmasına neden oldu.
Yangın, akşam 18.15 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi Yaşardoğu Sokak'ta bulunan 6 katlı otelin giriş katında meydana geldi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Otelin üst katlarında mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Dumandan etkilenen bir kişi ambulansta tedavi edildi.
Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadı.
Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ve inceleme başlatıldı.
OTEL YANGININDA 6 KİŞİ MAHSUR KALDI

İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederken, otelin üst katlarında mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen bir kişi ambulansta tedavi edildi.

Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

