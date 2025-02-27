Şişli'de sevgili dehşeti! Önce kız arkadaşını sonra kendisini vurdu

İstanbul'da Şişli'de 30 yaşındaki İzzet Alver isimli kişi sevgilisi Seher Güzide'yi sokak ortasında silahla öldürdü. Daha sonra da kendini vurdu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İ.A ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Korkunç anlar kameraya saniye saniye yansıdı. İşte detaylar...

İstanbul Şişli'de sokak ortasında dehşete düşüren bir olay yaşandı. Dolapdere Caddesi üzerinde 30 yaşındaki İzzet Alver henüz belirlenemeyen nedenle kız arkadaşı Seher Güzide'yi silahla öldürdü. Alver daha sonra da aynı silahla kendini vurdu

İŞYERİNİN ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

30 yaşındaki İzzet Alver, sabah saatlerinde sevgilisi Seher Güzide’nin çalıştığı iş yerinin önüne gelerek bir süre beklemeye başladı. Bir süre sonra işe gelen Seher Güzide burada erkek arkadaşıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesine üzerine İzzet Alver silahla sevgilisi Seher Güzide’ye ateş açtı. Açılan ateş sonrası silah tutukluk yaptı.

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Bunun üzerine oradan uzaklaşan İzzet Alver aynı silahla kendini de vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Seher Güzide'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, ağır yaralanan İ.A'yı hastaneye kaldırdı.

KORKUNÇ CİNAYET KAMERADA

Cinayet anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kadın sokakta yürüdüğü esnada erkek arkadaşı yanına gelerek konuşmaya başlıyor. İkili beraber yürüdüğü esnada İzzet Alver silah ile ilk önce sevgilisini silahla daha sonrada kendisini vuruyor.