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Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 10:29

Şişli'de sular ne zaman gelecek? 15 Ekim İSKİ su kesintisi! Harbiye, Mecidiyeköy, Halide Edip Adıvar, Teşvikiye, Fulya Mahallelerinde sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da 15 Ekim Perşembe günü bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan bilgilere göre Şişli ilçesindeki bazı mahallelerde de su kesintisi uygulanıyor. Kesintilerin ne zaman sona ereceği merak edilirken vatandaşlar, Şişli'de suların hangi saatte yeniden verileceğini araştırıyor. Peki, 15 Ekim Perşembe Şişli'de 19 Mayıs Mah, Bozkurt Mah, Cumhuriyet Mah, Duatepe Mah, Ergenekon Mah, Esentepe Mah, Eskişehir Mah, Feriköy Mah, Fulya Mah, Gülbahar Mah, Halaskargazi Mah, Halide Edip Adıvar Mah, Halil Rıfat Paşa Mah, Harbiye Mah, Kuştepe Mah, Mahmut Şevket Paşa Mah, Mecidiyeköy Mah, Merkez Mah, Meşrutiyet Mah, Paşa Mah, Teşvikiye Mah, Yayla Mah, İnönü Mah, İzzet Paşa Mah bölgelerinde su ne zaman gelecek?

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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Şişli'de sular ne zaman gelecek? 15 Ekim İSKİ su kesintisi! Harbiye, Mecidiyeköy, Halide Edip Adıvar, Teşvikiye, Fulya Mahallelerinde sular ne zaman gelecek?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 10:29

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan su kesintisi duyuruları, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 15 Ekim Perşembe günü Şişli'nin de aralarında bulunduğu bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. Şişli'de 19 Mayıs, Bozkurt, Cumhuriyet, Duatepe, Ergenekon, Esentepe, Eskişehir, Feriköy, Fulya, Gülbahar, Halaskargazi, Halide Edip Adıvar, Halil Rıfat Paşa, Harbiye, Kuştepe, Mahmut Şevket Paşa, Mecidiyeköy, Merkez, Meşrutiyet, Paşa, Teşvikiye, Yayla, İnönü ve İzzet Paşa mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, kesintinin sona ereceği saati merak ediyor. Peki, İstanbul Şişli'de sular ne zaman gelecek? İşte 15 Ekim İSKİ Şişli su kesintisi listesi...

 

 

Şişli'de sular ne zaman gelecek? 15 Ekim İSKİ su kesintisi! Harbiye, Mecidiyeköy, Halide Edip Adıvar, Teşvikiye, Fulya Mahallelerinde sular ne zaman gelecek?

Etkilenen Mahalle: 19 MAYIS MAH
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

Şişli'de sular ne zaman gelecek? 15 Ekim İSKİ su kesintisi! Harbiye, Mecidiyeköy, Halide Edip Adıvar, Teşvikiye, Fulya Mahallelerinde sular ne zaman gelecek?

Etkilenen Mahalle: BOZKURT MAH
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

Şişli'de sular ne zaman gelecek? 15 Ekim İSKİ su kesintisi! Harbiye, Mecidiyeköy, Halide Edip Adıvar, Teşvikiye, Fulya Mahallelerinde sular ne zaman gelecek?


Etkilenen Mahalle: CUMHURİYET MAH
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

Şişli'de sular ne zaman gelecek? 15 Ekim İSKİ su kesintisi! Harbiye, Mecidiyeköy, Halide Edip Adıvar, Teşvikiye, Fulya Mahallelerinde sular ne zaman gelecek?


Etkilenen Mahalle: DUATEPE MAH
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

 

Şişli'de sular ne zaman gelecek? 15 Ekim İSKİ su kesintisi! Harbiye, Mecidiyeköy, Halide Edip Adıvar, Teşvikiye, Fulya Mahallelerinde sular ne zaman gelecek?

Etkilenen Mahalle: ERGENEKON MAH
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

Şişli'de sular ne zaman gelecek? 15 Ekim İSKİ su kesintisi! Harbiye, Mecidiyeköy, Halide Edip Adıvar, Teşvikiye, Fulya Mahallelerinde sular ne zaman gelecek?


Etkilenen Mahalle: ESENTEPE MAH
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

Şişli'de sular ne zaman gelecek? 15 Ekim İSKİ su kesintisi! Harbiye, Mecidiyeköy, Halide Edip Adıvar, Teşvikiye, Fulya Mahallelerinde sular ne zaman gelecek?

Etkilenen Mahalle: ESKİŞEHİR MAH
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

Şişli'de sular ne zaman gelecek? 15 Ekim İSKİ su kesintisi! Harbiye, Mecidiyeköy, Halide Edip Adıvar, Teşvikiye, Fulya Mahallelerinde sular ne zaman gelecek?

Etkilenen Mahalle: FERİKÖY MAH
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

Şişli'de sular ne zaman gelecek? 15 Ekim İSKİ su kesintisi! Harbiye, Mecidiyeköy, Halide Edip Adıvar, Teşvikiye, Fulya Mahallelerinde sular ne zaman gelecek?

Etkilenen Mahalle: FULYA MAH
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

Şişli'de sular ne zaman gelecek? 15 Ekim İSKİ su kesintisi! Harbiye, Mecidiyeköy, Halide Edip Adıvar, Teşvikiye, Fulya Mahallelerinde sular ne zaman gelecek?


Etkilenen Mahalle: GÜLBAHAR MAH
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

Şişli'de sular ne zaman gelecek? 15 Ekim İSKİ su kesintisi! Harbiye, Mecidiyeköy, Halide Edip Adıvar, Teşvikiye, Fulya Mahallelerinde sular ne zaman gelecek?


Etkilenen Mahalle: HALASKARGAZİ MAH
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Şişli'de sular ne zaman gelecek? 15 Ekim İSKİ su kesintisi! Harbiye, Mecidiyeköy, Halide Edip Adıvar, Teşvikiye, Fulya Mahallelerinde sular ne zaman gelecek?

Etkilenen Mahalle: HALİDE EDİP ADIVAR MAH
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

Şişli'de sular ne zaman gelecek? 15 Ekim İSKİ su kesintisi! Harbiye, Mecidiyeköy, Halide Edip Adıvar, Teşvikiye, Fulya Mahallelerinde sular ne zaman gelecek?


Etkilenen Mahalle: HALİL RIFAT PAŞA MAH
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

 

Şişli'de sular ne zaman gelecek? 15 Ekim İSKİ su kesintisi! Harbiye, Mecidiyeköy, Halide Edip Adıvar, Teşvikiye, Fulya Mahallelerinde sular ne zaman gelecek?

 

Etkilenen Mahalle: HARBİYE MAH
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

Şişli'de sular ne zaman gelecek? 15 Ekim İSKİ su kesintisi! Harbiye, Mecidiyeköy, Halide Edip Adıvar, Teşvikiye, Fulya Mahallelerinde sular ne zaman gelecek?

 

Etkilenen Mahalle: KUŞTEPE MAH
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

Şişli'de sular ne zaman gelecek? 15 Ekim İSKİ su kesintisi! Harbiye, Mecidiyeköy, Halide Edip Adıvar, Teşvikiye, Fulya Mahallelerinde sular ne zaman gelecek?

 

Etkilenen Mahalle: MAHMUT ŞEVKET PAŞA MAH
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

Şişli'de sular ne zaman gelecek? 15 Ekim İSKİ su kesintisi! Harbiye, Mecidiyeköy, Halide Edip Adıvar, Teşvikiye, Fulya Mahallelerinde sular ne zaman gelecek?

Etkilenen Mahalle: MECİDİYEKÖY MAH
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

Şişli'de sular ne zaman gelecek? 15 Ekim İSKİ su kesintisi! Harbiye, Mecidiyeköy, Halide Edip Adıvar, Teşvikiye, Fulya Mahallelerinde sular ne zaman gelecek?


Etkilenen Mahalle: MERKEZ MAH
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

Şişli'de sular ne zaman gelecek? 15 Ekim İSKİ su kesintisi! Harbiye, Mecidiyeköy, Halide Edip Adıvar, Teşvikiye, Fulya Mahallelerinde sular ne zaman gelecek?

Etkilenen Mahalle: MEŞRUTİYET MAH
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

Şişli'de sular ne zaman gelecek? 15 Ekim İSKİ su kesintisi! Harbiye, Mecidiyeköy, Halide Edip Adıvar, Teşvikiye, Fulya Mahallelerinde sular ne zaman gelecek?

 


Etkilenen Mahalle: PAŞA MAH
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

Şişli'de sular ne zaman gelecek? 15 Ekim İSKİ su kesintisi! Harbiye, Mecidiyeköy, Halide Edip Adıvar, Teşvikiye, Fulya Mahallelerinde sular ne zaman gelecek?


Etkilenen Mahalle: TEŞVİKİYE MAH
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Şişli'de sular ne zaman gelecek? 15 Ekim İSKİ su kesintisi! Harbiye, Mecidiyeköy, Halide Edip Adıvar, Teşvikiye, Fulya Mahallelerinde sular ne zaman gelecek?

Etkilenen Mahalle: YAYLA MAH
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Şişli'de sular ne zaman gelecek? 15 Ekim İSKİ su kesintisi! Harbiye, Mecidiyeköy, Halide Edip Adıvar, Teşvikiye, Fulya Mahallelerinde sular ne zaman gelecek?

Etkilenen Mahalle: İNÖNÜ MAH
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Şişli'de sular ne zaman gelecek? 15 Ekim İSKİ su kesintisi! Harbiye, Mecidiyeköy, Halide Edip Adıvar, Teşvikiye, Fulya Mahallelerinde sular ne zaman gelecek?

Etkilenen Mahalle: İZZET PAŞA MAH
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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