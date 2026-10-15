Şişli'de sular ne zaman gelecek? 15 Ekim İSKİ su kesintisi! Harbiye, Mecidiyeköy, Halide Edip Adıvar, Teşvikiye, Fulya Mahallelerinde sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan su kesintisi duyuruları, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 15 Ekim Perşembe günü Şişli'nin de aralarında bulunduğu bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. Şişli'de 19 Mayıs, Bozkurt, Cumhuriyet, Duatepe, Ergenekon, Esentepe, Eskişehir, Feriköy, Fulya, Gülbahar, Halaskargazi, Halide Edip Adıvar, Halil Rıfat Paşa, Harbiye, Kuştepe, Mahmut Şevket Paşa, Mecidiyeköy, Merkez, Meşrutiyet, Paşa, Teşvikiye, Yayla, İnönü ve İzzet Paşa mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, kesintinin sona ereceği saati merak ediyor. Peki, İstanbul Şişli'de sular ne zaman gelecek? İşte 15 Ekim İSKİ Şişli su kesintisi listesi...

Etkilenen Mahalle: 19 MAYIS MAH

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Etkilenen Mahalle: BOZKURT MAH

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.





Etkilenen Mahalle: CUMHURİYET MAH

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.





Etkilenen Mahalle: DUATEPE MAH

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Etkilenen Mahalle: ERGENEKON MAH

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.





Etkilenen Mahalle: ESENTEPE MAH

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Etkilenen Mahalle: ESKİŞEHİR MAH

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Etkilenen Mahalle: FERİKÖY MAH

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Etkilenen Mahalle: FULYA MAH

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.





Etkilenen Mahalle: GÜLBAHAR MAH

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.





Etkilenen Mahalle: HALASKARGAZİ MAH

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etkilenen Mahalle: HALİDE EDİP ADIVAR MAH

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.





Etkilenen Mahalle: HALİL RIFAT PAŞA MAH

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Etkilenen Mahalle: HARBİYE MAH

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Etkilenen Mahalle: KUŞTEPE MAH

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Etkilenen Mahalle: MAHMUT ŞEVKET PAŞA MAH

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Etkilenen Mahalle: MECİDİYEKÖY MAH

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.





Etkilenen Mahalle: MERKEZ MAH

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Etkilenen Mahalle: MEŞRUTİYET MAH

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.





Etkilenen Mahalle: PAŞA MAH

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.





Etkilenen Mahalle: TEŞVİKİYE MAH

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etkilenen Mahalle: YAYLA MAH

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etkilenen Mahalle: İNÖNÜ MAH

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etkilenen Mahalle: İZZET PAŞA MAH

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.