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 | Bengül Arıca

Site sakinini otoparkta katletmişti! Kapıcı dehşetinin detayları ortaya çıktı

Konya'da, husumetlisinin sitenin otoparkında öldüren site görevlisi 48 yaşındaki G.Y. tutuklandı. Tutuklanan kapıcı Alıcıoğlugil'in uzun süredir kendisine hakarette bulunup küfrettiğini, olay günü de telefonla arayarak tehditler savurduğu için öldürdüğünü ifade etti. İşte detaylar...

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.04.2025
saat ikonu 09:32
|
GÜNCELLEME:
07.04.2025
saat ikonu 09:36

Konya'da meydana gelen av tüfekli dehşette 1 kişi hayatını kaybetti. Selçuk Mahallesi Kargı Sokak'taki bir sitenin görevlisi G.Y., husumetli olduğu site sakini Vehbi Emre Alıcıoğlugil'i otoparka indiği sırada av tüfeği ile ateş ederek öldürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Alıcıoğlugil'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Site sakinini otoparkta katletmişti! Kapıcı dehşetinin detayları ortaya çıktı

KAPICI TUTUKLANDI

Şüpheli G.Y, olayda kullandığı tüfekle polis ekiplerine teslim oldu. G.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Site sakinini otoparkta katletmişti! Kapıcı dehşetinin detayları ortaya çıktı

DEHŞETİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli G.Y. ifadesinde, maktul Alıcıoğlugil'in uzun süredir kendisine hakaret ettiğini, olay günü de telefonla arayarak tehditler savurduğunu öne sürdü. G.Y, bunun üzerine sinirlerine hakim olamayarak evinden ruhsatlı tüfeğini alıp otoparka indiğini ve aracıyla gelen Alıcıoğlugil’e aracından indiği sırada ateş ettiğini beyan etti.

Olay yerinde hayatını kaybeden Alıcıoğlugil’in ise daha önce "taksirle yaralama" ve "güveni kötüye kullanma" suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.

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