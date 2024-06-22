Sitede dev yılan paniği! Ekiplere ecel teri döktürdü
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Haziran 2024 13:26 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 13:29
Bursa'daki sitenin bahçe kapısındaki sarmaşıklara dolanan yılan, itfaiye ekiplerine ecel terleri döktürdü. Dakikalarca ter döken ekiplerin 1 metreyi bulan yılanı yakaladığı anlar kameraya yansıdı.
Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi üzerinde bulunan bir sitenin girişindeki bahçe kapısına dolanan yılan site sakinleri tarafından fark edildi.
Endişeli vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerini aradı.
İhbar üzerine gelen ekipler, kapının üzerindeki sarmaşıklara dolanan yılanı çıkarmak için dakikalarca ter döktü.
DOĞAYA SALINDI
Uzun uğraşlar sonucu yılanı yakalayan ekipler, kontrollü bir şekilde doğaya saldı.
Öte yandan, son zamanlarda artan hava sıcaklığıyla birlikte ortaya çıkan yılanlar vatandaşlara panik yaşatıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı