Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Sivas, Van'da yarın okullar tatil mi, var mı? 15 Ocak Perşembe günü için gözler valiliklere çevrildi

Sivas, Van'da 15 Ocak okullar tatil mi sorusu kar yağışlarının ardından gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporlarında yer alan bilgilere göre yarın (15 Ocak 2026 Perşembe) Sivas ve Van'da kar yağışı devam edecek. Kar yağışlarının devam etmesi üzerine öğrenciler ve velilerin gözleri valiliklerden gelecek açıklamaya çevrildi. Öğrenciler ve veliler tarafından Sivas, Van'da yarın okullar tatil mi, var mı sorularının cevapları merak ediliyor. Sivas Valiliği ve Van Valiliği'nden son dakika açıklaması bekleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sivas, Van'da yarın okullar tatil mi, var mı? 15 Ocak Perşembe günü için gözler valiliklere çevrildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.01.2026
saat ikonu 18:30
|
GÜNCELLEME:
14.01.2026
saat ikonu 18:30

Sivas, Van'da yarın okullar tatil mi, var mı sorusu kar yağışlarının etkisini artırmasıyla birlikte gündeme geldi. Bugün kar yağışları nedeniyle 33 ilçede okullar tatil edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından aktarılan bilgilere göre Sivas ve Van'da kar yağışları 15 Ocak 2026 perşembe günü de devam edecek. Kar yağışlarının devam etmesi üzerine ilkokul, ortaokul ve liselerde ders durumu gündeme geldi. Peki Sivas, Van'da 15 Ocak okullar tatil mi, son dakika?

Sivas, Van'da yarın okullar tatil mi, var mı? 15 Ocak Perşembe günü için gözler valiliklere çevrildi

SİVAS'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 15 OCAK?

MGM tarafından aktarılan bilgilere göre Sivas'ta 15 Ocak Perşembe günü hava sabah saatlerinden itibaren puslu olacak. Hava sıcaklıkları ise günün ilk saatlerinde -11 ila -6 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerine doğru ise kar yağışı tekrardan başlayacak. Sivas Valiliği tarafından yarın okulların tatil olacağına dair ise herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. İlerleyen saatlerde yetkililer tarafından yapılacak incelemelerin ardından okullarda ders durumuna karar verilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili Sivas Valiliği tarafından bir açıklama yapılmazsa okullarda dersler devam edilecek.

Sivas, Van'da yarın okullar tatil mi, var mı? 15 Ocak Perşembe günü için gözler valiliklere çevrildi

VAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 15 OCAK?

Van Valiliği tarafından yarın okulların tatil olacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Yetkililer tarafından ilerleyen saatlerde yapılacak incelemelerle birlikte okullarda 15 Ocak 2026 ders durumu belli olacak. Konuyla ilgili herhangi bir açıklamanın yapılmadığı takdirde ise ilkokul, ortaokul ve liselerde yarın ders işlenmeye devam edecek.

MGM tarafından aktarılan bilgilere göre Van'da kar yağışları 16 Ocak Perşembe günü saat 15.00'a kadar devam edecek. Hava sıcaklıklarının ise yarın -5 ila -1 derece arasında olması bekleniyor. 16 Ocak Cuma günü ise il genelinde kar yağışı beklenmezken sıcaklıklar -9 derecelere kadar düşüş gösterecek. 17 Ocak Cumartesi gününden itibaren ise kar yağışları kaldığı yerden devam edecek. MGM tarafından Van için paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporu şöyle:

Sivas, Van'da yarın okullar tatil mi, var mı? 15 Ocak Perşembe günü için gözler valiliklere çevrildi
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.