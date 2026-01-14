Sivas, Van'da yarın okullar tatil mi, var mı? 15 Ocak Perşembe günü için gözler valiliklere çevrildi

Sivas, Van'da yarın okullar tatil mi, var mı sorusu kar yağışlarının etkisini artırmasıyla birlikte gündeme geldi. Bugün kar yağışları nedeniyle 33 ilçede okullar tatil edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından aktarılan bilgilere göre Sivas ve Van'da kar yağışları 15 Ocak 2026 perşembe günü de devam edecek. Kar yağışlarının devam etmesi üzerine ilkokul, ortaokul ve liselerde ders durumu gündeme geldi. Peki Sivas, Van'da 15 Ocak okullar tatil mi, son dakika?

SİVAS'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 15 OCAK?

MGM tarafından aktarılan bilgilere göre Sivas'ta 15 Ocak Perşembe günü hava sabah saatlerinden itibaren puslu olacak. Hava sıcaklıkları ise günün ilk saatlerinde -11 ila -6 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerine doğru ise kar yağışı tekrardan başlayacak. Sivas Valiliği tarafından yarın okulların tatil olacağına dair ise herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. İlerleyen saatlerde yetkililer tarafından yapılacak incelemelerin ardından okullarda ders durumuna karar verilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili Sivas Valiliği tarafından bir açıklama yapılmazsa okullarda dersler devam edilecek.

VAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 15 OCAK?

Van Valiliği tarafından yarın okulların tatil olacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Yetkililer tarafından ilerleyen saatlerde yapılacak incelemelerle birlikte okullarda 15 Ocak 2026 ders durumu belli olacak. Konuyla ilgili herhangi bir açıklamanın yapılmadığı takdirde ise ilkokul, ortaokul ve liselerde yarın ders işlenmeye devam edecek.

MGM tarafından aktarılan bilgilere göre Van'da kar yağışları 16 Ocak Perşembe günü saat 15.00'a kadar devam edecek. Hava sıcaklıklarının ise yarın -5 ila -1 derece arasında olması bekleniyor. 16 Ocak Cuma günü ise il genelinde kar yağışı beklenmezken sıcaklıklar -9 derecelere kadar düşüş gösterecek. 17 Ocak Cumartesi gününden itibaren ise kar yağışları kaldığı yerden devam edecek. MGM tarafından Van için paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporu şöyle: