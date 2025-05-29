Sivas'ta 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! 15 günlük acı detay ortaya çıktı

Sivas'ta 11 yaşındaki Tunahan Şahin isimli ilkokul öğrencisi, henüz belirlenemeyen bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Şahin'in 15 gündür kusma, ishal, ateş ve kas ağrısı şikayetleriyle kentteki hastanelere götürdüğü öğrenildi. Çocuğun ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak.