Sivas'ta 4 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförle ilgili karar verildi

İstanbul
Sivas'ın İmranlı ilçesinde dün yaşanan kazada Ağrı'dan İzmir'e giden O.K. idaresindeki yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolu Kuzköy mevkisinde dağın yamacına çarpmış, kazada 4 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı.
Hayatını kaybeden yolcuların isimleri Selime Bazan (54), Gülay Aydın (22) ve Muteber Duran (54), Yusuf Tanrıkulu (21) olarak açıklanmıştı.
Otobüs sürücüsü O.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe "birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme" suçundan tutuklandı.