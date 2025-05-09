Sivas'ta akılalmaz olay! Komşuları haber verdi! Köy evine gidince büyük şok yaşadı!

Ankara'da yaşayan Mikail Çatal, komşularından gelen telefonla büyük bir şok yaşadı. Apar topar Sivas'taki köyüne giden Çatal, evin duvarının kırılmış olduğunu gördü. Akılalmaz hırsızlık olayında şüphelilerin demir kapıyı aşamayınca duvarı delerek içeri girdikleri ve köy evinden yaklaşık 500 bin TL değerinde el dokuması halı, kilim ve köy yastıklarını çaldıkları tespit edildi.

Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Ödek Köyü’nde yaşanan hırsızlık olayı herkesi şaşkına çevirdi. Akılalmaz hırsızlık, Ankara’da yaşayan Mikail Çatal’ın köydeki komşularından aldığı haber üzerine ortaya çıktı. Evine gelen Mikail Çatal, evin duvarının kırılmış olduğunu fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, evde yaptığı parmak izi ve inceleme çalışmalarının ardından tutanak tutuldu ve ev sahibi ile oğlu Mikail Çatal’ın ifadeleri alındı. Eşyaların toplam piyasa değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu öğrenildi.

"PARAYLA ÖLÇÜLMEYECEK KADAR KIYMETLİ"

Çalınan eşyaların maddi değerinden çok manevi değer taşıdığını söyleyen Mikail Çatal, "Bu halılar annemin yıllar önce dokuduğu, bizim geçmişimizi ve hatıralarımızı barındıran emek ürünleriydi. Parayla ölçülmeyecek kadar kıymetliydi" dedi.

HALI ALIM-SATIMI YAPAN İŞ YERLERİ MERCEK ALTINDA

Çatal, köyde güvenlik kameralarının ve aydınlatmanın olmamasından yakındı. "Köyümüz artık terk edilmiş bir yer değil ama kamerasız, ışıksız, sahipsiz bırakıldık. İnsan kendi evinde bile güvende değil. Bu olayın bir benzerinin yaşanmaması için yetkililerin önlem almasını istiyoruz" şeklinde konuştu. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. El dokuması ürünlerin izini sürebilmek için çevredeki halı alım-satımı yapan iş yerleri ve ikinci el pazarları mercek altına alındı.