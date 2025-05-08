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 | Özge Sönmez

Sivas'ta iki kardeşin ellerini kelepçeleyip boğazlarını keserek katletti! Görüntüler ortaya çıktı

Sivas'ta Melisa ve Umutcan Şimşek kardeşlerin ellerini kelepçeleyip boğazlarını keserek katleden Hüseyin S., Ankara'da yakalandı. Korkunç cinayete ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. İşte katil zanlısının iki kardeşin yaşadığı binaya girdiği anlar...

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 08:55
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 09:08

Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanın 12. katındaki dairede dün yaşanan olay dehşete düşürdü. 22 yaşındaki Umutcan ve 16 yaşındaki milli kayakçı kardeşi Melisa Şimşek anneleri tarafından evde ölü olarak bulundu. Elleri kelepçelenip boğazları kesilen 2 kardeşin katilini aramak için ekipler seferber oldu.

Sivas'ta iki kardeşin ellerini kelepçeleyip boğazlarını keserek katletti! Görüntüler ortaya çıktı

25 SAATLİK GÖRÜNTÜLER İZLENDİ

Farklı noktalardaki yaklaşık 25 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri, katil zanlısı Hüseyin S., Ankara'da yakalandı. Parmağında bıçak kesiği olduğu görülen Sönmez, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Sivas'ta iki kardeşin ellerini kelepçeleyip boğazlarını keserek katletti! Görüntüler ortaya çıktı

KARDEŞLERİ ÖLDÜRMEYE BÖYLE GELMİŞ


Sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada elindeki kesik dikkat çeken katil zanlısının binaya giriş anları da ortaya çıktı.

Sivas'ta iki kardeşin ellerini kelepçeleyip boğazlarını keserek katletti! Görüntüler ortaya çıktı

BABALARINI DA MI O ÖLDÜRDÜ?

Şüpheli Hüseyin S.'nin, öldürülen çocukların 5 yıldır kayıp olan babası Uğur Şimşek ile Ankara'da en son görüşen kişi olduğu, aralarında borç- alacak meselesi bulunduğu da tespit edildi.

Uğur Şimşek'in kaybolduktan sonra ailesinin katıldıkları televizyon programında Hüseyin S.'den bahsettikleri, telefon ile katılan Hüseyin S.'nin de Uğur Şimşek'e 500 bin TL para verdiğini söylediği ortaya çıktı.

Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Sönmez, gazetecilerin cinayeti neden işlediği ve ölen çocukların babasını da öldürdüğü iddiasıyla ilgili sorulara cevap vermedi.

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