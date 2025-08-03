Sivas'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralı var!

Sivas'ın Gürün ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Gürün ilçesine bağlı Güldede köyü mevkiinde meydana geldi.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Gürün istikametine seyreden M.A. yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Safayir Türkay idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Safayir Türkay hayatını kaybederken, yaralanan diğer araç sürücüsü M.A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sivas'a sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.