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 | Banu İriç

Sivas'ta maden faciası: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi: Sivas'da maden sahasında patlama yaşandı. Açık kömür ocağındaki patlamada işçilerden acı haber geldi.

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Sivas'ta maden faciası: Ölü ve yaralılar var
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 19:56
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 20:47

Sivas’ın Zara ilçesinde maden sahasında dinamit hazırlanırken meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi ise ağır yaralandı.

DİNAMİT HAZIRLANIRKEN PATLADI

İddiaya göre maden çalışmalarında kullanılmak üzere dinamit hazırlanırken henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Zara ilçesine bağlı Kardere köyü Yanık Mezrası’ndaki açık kömür ocağında meydana gelen patlama sonrası bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Patlama sahasında bulunan işçilerden biri olay yerinde yaşamını yitirirken, iki işçi ağır şekilde yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sivas'ta maden faciası: Ölü ve yaralılar var

SİVAS VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 15.55 sularında Zara ilçesine bağlı Kardere Köyü Yanık Mezrası mevkiinde bir kömür madeninde meydana gelen patlama sonucu yangın çıktığı yönünde ihbar alınmıştır. İhbarın ardından bölgeye İtfaiye, Jandarma, Sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edilmiştir. İlk belirlemelere göre, resmi olarak faaliyette olmayan bir kömür ocağına ait açık işletme sahasında nedeni henüz belli olmayan bir patlama meydana geldiği, patlama sonucu yabancı uyruklu 1 şahsın vefat ettiği, 2 yabancı uyruklu şahsın da yaralandığı anlaşılmıştır. Yaralılar tedavi edilmek üzere Sivas il merkezinde bulunan hastanelere sevk edilmiştir. Yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürülmüştür. Olay yerine ulaşan ekipler gerekli güvenlik tedbirlerini almış ve bölgede soğutma çalışmaları tamamlanmıştır. Söz konusu olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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