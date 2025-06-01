Sivas'ta muhtarlık seçimi tekrar yapıldı! Seçilmiş muhtar şoka uğradı

Sivas Gürün'de bir mahallede 31 Mart yerel seçimlerinde muhtar olarak seçilen kişinin, daha sonra sonuçlanan davası nedeniyle yetkisi alındı. Muhtarlık için yeniden sandığa gidildi ve mahallenin muhtarı değişti.