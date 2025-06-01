Sivas'ta muhtarlık seçimi tekrar yapıldı! Seçilmiş muhtar şoka uğradı

İstanbul
Sivas Gürün'de bir mahallede 31 Mart yerel seçimlerinde muhtar olarak seçilen kişinin, daha sonra sonuçlanan davası nedeniyle yetkisi alındı. Muhtarlık için yeniden sandığa gidildi ve mahallenin muhtarı değişti.
Sivas’ın Gürün ilçesi Pınarönü Mahallesi’nde 31 Mart yerel seçiminde muhtar olarak seçilen İbrahim K.’nın seçimden önce açılan davanın sonuçlanması sonrası yetkisi alındı.
Sabıka kaydı gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu tarafından yenilenme kararı alınan muhtarlık için yeniden sandığa gidildi. 4 adayın katıldığı seçimde oy kullanma işlemi sabah saatlerinde başladı.
2 sandıkta toplam 645 seçmen oy kullandı. Oyların 307’sini alan Enver Güzel, kesin olmayan sonuçlara göre yeni muhtar olarak seçildi.