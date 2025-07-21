Sivas'ta otobüs kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu

Sivas’ın İmranlı ilçesi Kızıldağ Geçidi Kuzköy mevkiinde dün gece yürekleri dağlayan bir kaza meydana geldi. Ağrı’dan İzmir’e giden Has Ağrılı firmasına ait 34 CZH 636 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsü O.K.’nin henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dağ yamacına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs hurdaya döndü.

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Feci kazada, yolculardan Selime Bazan (54), Gülay Aydın (22) ve Muteber Duran (54) olay yerinde can verdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yusuf Tanrıkulu (21) ise doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Acı haber, aileleri ve bölge halkını derin bir üzüntüye boğdu.

YARALILARIN TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Kazada yaralanan 40 kişi, olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere sevk edildi. Yaralıların bir kısmının durumu ciddiyetini korurken, tedavileri sürüyor. Bölge halkı, hastanelere akın ederek yaralılara destek oldu.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazanın nedenini ortaya çıkarmak için polis ve savcılık tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Sürücünün ifadesi alınırken, kazanın teknik bir arıza mı yoksa başka bir sebepten mi kaynaklandığı araştırılıyor.

