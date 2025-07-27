Sivas’ta samanlık, ahır ve evi kül eden yangına herkes müdahale ediyor

Yangın, Demirtaş köyünde E.A.’ya ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki ahıra ve eve yayıldı. Gökyüzünü kaplayan dumanlar, köyde paniğe neden oldu.

YANGINLAEKİPLER VE KÖYLÜLER BİRLİKTE MÜCADELE EDİYOR

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve İmranlı Arama Kurtarma Derneği (İMAYKUD) ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Köy sakinleri de traktör ve su tankerleriyle ekiplere destek oluyor.

Yangın, rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınmakta zorlanırken, ekipler alevlerin çevredeki diğer evlere sıçramaması için çalışıyor. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.