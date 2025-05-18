Sivas'ta tır devrildi: 2 kişi can verdi

Divriği ilçesine bağlı Kayaburun köyünde yaşanan kazada Kangal istikametinden Divriği ilçesi yönüne seyir eden İbrahim Kaşıkkan (38) yönetimindeki tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazada tır sürücüsü İbrahim Kaşıkkan olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Sadık Ökmen (38) de, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Sivas Numune Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.