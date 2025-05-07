Sivas'ta vahşet! Çocuklarını öldürülmüş halde buldu: Elleri kelepçeli, boğazları kesilmiş

Sivas'ta iki kardeş 12. kattaki evlerinde korkunç şekilde bulundu. Çocuklarını kanlar içinde bulan anne sinir krizi geçirirken, vahşetin detayları da kan dondurdu. Maskeli bir şahsın binaya girdiği ve 5 saat boyunca evde kaldığı tespit edildi. Ellerinin plastik kelepçeler ile bağlandıktan sonra bıçakla boğazlarının kesildiği belirlenen kardeşlerin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanın 12. katındaki daire dün akşam vahşet yaşandı. Eve gelen anne A.Ş, çocukları 22 yaşındaki U.Ş. ve 16 yaşındaki kız kardeşi M.Ş'yi kanlar içinde bulundu. Gördüğü manzara karşısında dehşete düşen anne, durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptığı incelemede kardeşlerin korkunç bir cinayete kurban gittiğini belirledi. Vahşetin detayları ise kan dondurdu.

ELLERİ ARKADAN KELEPÇELENMİŞ

Polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, elleri plastik kelepçe ile arkadan bağlanmış iki kardeşin boğazlarına aldıkları bıçak darbesiyle hayatlarını kaybettiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Kardeşlerin cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

MASKELİ CANİ HER YERDE ARANIYOR

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, yüzü maskeli, güneş gözlüklü ve şapkalı şekilde apartmana giren 1 şüphelinin bir müddet sonra binadan ayrıldığını tespit etti.

Polis ekipleri, cinayetin şüphelisi olduğu değerlendirilen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, olay anında evde yalnız olan U.Ş. ve kardeşi M.Ş'nin bıçaklı saldırı sonucu hayatlarını kaybettiklerinin tespit edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu menfur olayın aydınlatılması, faillerin bir an evvel yakalanması için Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışmalara başlanmış olup, soruşturma titizlikle yürütülmektedir."