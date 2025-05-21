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 | Suat Vilgen

Sivrisinek sorununu tarihe karıştıran doğal buluş! Arkalarına bakmadan kaçıyorlar

Kanada'da geliştirilen "Dragonfly Wingman" sivrisinek ya da kara sineğe karşı doğanın süper avcısı yusufçuklardan ilham alıyor. Ürün kimyasal hiçbir katkı içermiyor. İşte saça ya da şapkaya takmanın yeterli olduğu o buluş...

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Sivrisinek sorununu tarihe karıştıran doğal buluş! Arkalarına bakmadan kaçıyorlar
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 11:54
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 11:54

Hiçbir şey güzel bir yaz gününü, etrafınızda vızıldayan saldırgan bir sivrisinek ya da kara sinek kadar mahvedemez. Kanada’nın Georgian Bay sahilinde eşiyle birlikte keyifli bir gün geçirmeye çalışan Mike Dunlop da aynı sorundan muzdaripti. Tam o sırada, doğanın harika bir çözümü devreye girdi.

Sivrisinek sorununu tarihe karıştıran doğal buluş! Arkalarına bakmadan kaçıyorlar

YUSUFÇUKLARDAN İLHAM ALDILAR

Yusufçuklar, doğadaki en etkili sinek avcıları arasında başı çekiyor. Bu deneyimden etkilenen Dunlop, etrafta yusufçuk olmadığında bile aynı korumayı sağlayacak bir şey üretip üretemeyeceğini düşündü. Başlangıçta, ucuz bir plastik yusufçuğu telli bir düzeneğe bağlayıp şapkasına iliştirdi. Zamanla bu basit fikir geliştirildi ve

Dragonfly Wingman ortaya çıktı.

Sivrisinek sorununu tarihe karıştıran doğal buluş! Arkalarına bakmadan kaçıyorlar
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SİNEKLER KORKUP KAÇIYOR

The Weather Network'ta yer alan habere göre Kanada’da tasarlanıp doğada test edilen bu hafif ve basit cihaz, şapkaya ya da saça takılıyor ve gerçek bir yusufçuğun süzülüşünü andıran hareketler yapıyor. Adımlarınızla ya da rüzgârla hafifçe sallanarak sivrisinek ve kara sineklerin korkup uzaklaşmasını sağlıyor.

Sivrisinek sorununu tarihe karıştıran doğal buluş! Arkalarına bakmadan kaçıyorlar
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DÜNYADA SES GETİRDİ

Üstelik bu yenilikçi çözüm, Dragon’s Den programında tanıtıldıktan sonra dünya genelinde büyük ilgi gördü ve doğaseverler arasında kısa sürede popüler oldu. Kimyasal spreylerle vedalaşmanın zamanı geldi: Doğanın dilini konuşan bu küçük dost, yaz aylarında başınızın tacı olacak gibi.

ETİKETLER
#sivrisinek
#Sivrisinek Kovucu
#kara sinek
#Yaşam
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