Şoför kendini ihbar etti! Korkunç olay ortaya çıktı

Sivas'ta otogara giderken jandarmayı arayan bir otobüs sürücüsü, bir insanın üzerinden geçmiş olabileceği ihbarında bulundu. Bölgede yapılan incelemede parçalanmış bir erkek cesedi bulundu. Otobüs, olay aydınlatılana kadar yolcularla birlikte otogarda beklemeye alındı.

Ağrı Doğubeyazıt'tan İzmir'e gitmekte olan yolcu otobüsünün şoförü A.K., Sivas Otogarı'na 20 kilo metre kala tam olarak tanımlayamadığı bir şeye çarptı. Durmayarak yoluna devam eden sürücü, jandarmayı arayarak bir insanın üzerinden geçmiş olabileceği ihbarında bulundu.

JANDARMA YOLDA ARAMA BAŞLATTI

Otobüs Sivas Otogarı'na girdiğinde jandarma ekipleri sürücüyü gözetim altına alarak otobüsün yüzeyinde ve altında inceleme yaptı. Otobüste çarpma izine rastlamayan ekipler, sürücünün olayın gerçekleştiğini iddia ettiği Sivas-Erzincan karayolu Hafik ilçesi Göydün köyü yakınlarında yaralı aradı.

PARÇALANMIŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU, OTOBÜS BEKLEMEYE ALINDI

Aramalar sırasında parçalanmış bir erkek cesedine rastlanıldı. Olay yerine giden savcı ölen şahsın kimliğinin tespiti ve ne şekilde öldüğünün anlaşılabilmesi için çalışma başlattı. Otobüs ise içerisindeki yolcularla birlikte olay aydınlatılıncaya kadar otogarda bekletiliyor.