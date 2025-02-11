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 | Bengül Büyükhan

Soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye yatırılmıştı! Minecan hemşireden acı haber geldi

Soğuk algınlığı şikayetiyle hastanede tedavi gören 32 yaşındaki Minecan hemşire hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Minecan hemşirenin 'domuz gribi' nedeniyle öldüğü belirlendi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.02.2025
saat ikonu 14:53
|
GÜNCELLEME:
11.02.2025
saat ikonu 15:25

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Koroner Yoğun Bakım Servisinde görev yapan 32 yaşındaki Minecan Tek isimli hemşire 6 Şubat günü soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tedavisinin ardından evinde dinlenen hemşire Tek, 9 Şubat günü solunum güçlüğü şikayetiyle yeniden hastaneye geldi. Yapılan ilk müdahalenin ardından domuz gribinden şüphelenilen Tek, kalp yetmezliğinin oluşmasıyla yoğun bakım servisine alındktan sonra durumu ağırlaşarak bu sabah hayatını kaybetti.

GÖREV YAPTIĞI HASTANEDE TÖREN

Minecan Tek için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi. Törene, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Volkan Taşova, annesi, ağabeyi, yakınları ve çalışma arkadaşları katıldı. Düzenlenen törenin ardından hemşire Tek'in cenazesi memleketi Iğdır'a gönderildi.

MİNECAN HEMŞİRE'NİN KAHREDEN ÖLÜMÜ

Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Volkan Taşova, "Maalesef Perşembe günü influenza virüsü nedeniyle gribal semptomlarla başlayan hemşire hanım, Pazar günü biraz durumu kötüleşmesi üzerine hastanemiz acil servisine başvuruyor. Burada yapılan kontrollerde gribin kardiyak problemlere bağlı kalp yetmezliği gelişmeye başladığı teşhisiyle acil bir şekilde yoğun bakıma kaldırılıyor ve hızlı bir şekilde tablosu kötüleşiyor. Buradaki yapılan müdahalelere rağmen sabaha karşı hastamızı maalesef kaybettik" ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#grip
#soğuk algınlığı
#Yaşam
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