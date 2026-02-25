ŞOK aktüel 25 Şubat ürünleri raflarda yerini aldı! Bugün ŞOK'a kol saatleri, pamuklu battaniye ve 3'lü ankastre seti geliyor

Kategoriler
ŞOK yeni aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Kataloğun yayınlanmasının ardından bu çarşamba günü ŞOK marketlerde satışa sunulacak olan aktüel ürünler belli oldu. Ramazan ayına özel fiyatlardan ŞOK aktüel ürünler kapsamında birçok mutfak eşyası satışa sunulacak. İftarda misafirlerini ağırlayacak olan ve öncesinde eşyalarını yenilemek isteyen vatandaşlar için kaşıklı baharatlık, kase, su bardağı, stantlı tuzluk seti, zeytinlik ve çay takımı ŞOK aktüel kataloğunda yer aldı. Ayrıca Ramazan ayında çocuğunu sevindirmek isteyenler için ise birçok farklı türde oyuncak ŞOK marketlerde satışa sunulacak. Peki ŞOK'a bu çarşamba günü hangi ürünler geliyor? İşte 25 Şubat ŞOK aktüel kataloğunda yer alan ürünler...
Beyaz Ankastre Set (Fırın, Ocak, Davlumbaz): 7.999 TL
Kablosuz Dikey Süpürge: 11.999 TL
Toz Torbasız Süpürge: 3.999 TL
Çelik Çay Makinesi: 2.399 TL
Termostatlı Yuvarlak Fırın: 1.699 TL
Meyve Sıkıcı Blender: 1.499 TL
Tekli Akım Korumalı Priz: 399 TL
USB Şarjlı Dekoratif Lamba: 149 TL
LED Ampul (9W): 48,50 TL
2'li Lityum Pil: 29,95 TL
Film Karakteri Büyük Figürler: 399 TL
Süper Kahraman Figürleri: 299 TL
Büyük Tekerlekli Oyuncak Arabalar: 249 TL
Balerin ve Prenses Bebekler: 249 TL
Lisanslı Kart Oyunları: 199 TL
Çek-Bırak Arazi Araçları: 129 TL
Spor Model Arabalar: 79,95 TL
Lisanslı Top: 75 TL
Oyuncak İş Makineleri ve Polis Araçları: 75 TL
Küçük Metal Arabalar: 69,95 TL
Hikaye Kitabı Çeşitleri: 69,95 TL
Eğlenceli Hayvan Figürleri: 59,95 TL
Su Halka Oyunu: 50 TL
Çift Kişilik Nevresim Seti: 649 TL
Post Halı (70x100 cm): 349 TL
Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan: 329 TL
Çift Kişilik Pamuklu Battaniye: 299 TL
Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan: 279 TL
Tek Kişilik Pamuklu Battaniye: 249 TL
TV Battaniyesi: 189 TL
Silikon Yastık: 89,95 TL
Pamuklu Masa Örtüsü: 79,95 TL
Büyük Boy Yıkama Filesi: 75 TL (Küçük: 17,95 TL, Orta: 34,95 TL)
Emaye Kızartma Tenceresi: 349 TL
12 Parça Çay Takımı: 299 TL
2'li Cam Tabak ve Çerezlik Seti: 299 TL
4'lü Meşrubat/Su Bardağı: 199 TL
Borosilikat Cam Matara: 199 TL
3'lü Çok Amaçlı Düzenleyici Kutu: 199 TL
4'lü Renkli Kapaklı Saklama Kabı: 179 TL
Katlanabilir Çöp Kovası: 149 TL
Büyük Cam Kase: 149 TL
2'li Espresso Bardağı: 129 TL
4'lü Metal Çerezlik: 100 TL
Narenciye Sıkacağı / Cam Kavanoz / Matara: 75 TL (Adet)
Zeytinlik: 59,95 TL
Sarımsak Ezici / Baharatlık: 50 TL
Saksıda Yapay Lavanta: 39,95 TL
Cips ve Mısır Kovası: 25 TL
Gri Spor Ayakkabı: 5.999 TL
Turuncu Spor Ayakkabı (Farklı Modeller): 5.999 TL ve 6.999 TL
Gri/Pembe Detaylı Spor Ayakkabı: 5.999 TL
Beyaz Spor Ayakkabı: 5.999 TL
Su Geçirmez Gri/Beyaz Spor Ayakkabı: 6.999 TL
Taş Rengi Spor Ayakkabı: 5.999 TL
Erkek Kol Saati (Mavi Kadran ve Çelik Kordon): 6.499 TL
Kristal Taşlı Kadın Kol Saati (Yeşil, Mavi veya Gümüş Kadran Seçenekleriyle): 7.999 TL
Kadın Kol Saati (Altın Rengi Kaplama): 6.499 TL
Kadın Kol Saati (Gümüş Rengi, Minimal Kasa): 4.499 TL
Erkek Kol Saati (Siyah Deri Kayışlı): 4.999 TL