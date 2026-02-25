ŞOK aktüel 25 Şubat ürünleri raflarda yerini aldı! Bugün ŞOK'a kol saatleri, pamuklu battaniye ve 3'lü ankastre seti geliyor

ŞOK yeni aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Kataloğun yayınlanmasının ardından bu çarşamba günü ŞOK marketlerde satışa sunulacak olan aktüel ürünler belli oldu. Ramazan ayına özel fiyatlardan ŞOK aktüel ürünler kapsamında birçok mutfak eşyası satışa sunulacak. İftarda misafirlerini ağırlayacak olan ve öncesinde eşyalarını yenilemek isteyen vatandaşlar için kaşıklı baharatlık, kase, su bardağı, stantlı tuzluk seti, zeytinlik ve çay takımı ŞOK aktüel kataloğunda yer aldı. Ayrıca Ramazan ayında çocuğunu sevindirmek isteyenler için ise birçok farklı türde oyuncak ŞOK marketlerde satışa sunulacak. Peki ŞOK'a bu çarşamba günü hangi ürünler geliyor? İşte 25 Şubat ŞOK aktüel kataloğunda yer alan ürünler...

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 25 ŞUBAT

Beyaz Ankastre Set (Fırın, Ocak, Davlumbaz): 7.999 TL

Kablosuz Dikey Süpürge: 11.999 TL

Toz Torbasız Süpürge: 3.999 TL

Çelik Çay Makinesi: 2.399 TL

Termostatlı Yuvarlak Fırın: 1.699 TL

Meyve Sıkıcı Blender: 1.499 TL

Tekli Akım Korumalı Priz: 399 TL

USB Şarjlı Dekoratif Lamba: 149 TL

LED Ampul (9W): 48,50 TL

2'li Lityum Pil: 29,95 TL

Film Karakteri Büyük Figürler: 399 TL

Süper Kahraman Figürleri: 299 TL

Büyük Tekerlekli Oyuncak Arabalar: 249 TL

Balerin ve Prenses Bebekler: 249 TL

Lisanslı Kart Oyunları: 199 TL

Çek-Bırak Arazi Araçları: 129 TL

Spor Model Arabalar: 79,95 TL

Lisanslı Top: 75 TL

Oyuncak İş Makineleri ve Polis Araçları: 75 TL

Küçük Metal Arabalar: 69,95 TL

Hikaye Kitabı Çeşitleri: 69,95 TL

Eğlenceli Hayvan Figürleri: 59,95 TL

Su Halka Oyunu: 50 TL

ŞOK'TA BU HAFTA İNDİRİMDE NELER VAR?

Çift Kişilik Nevresim Seti: 649 TL

Post Halı (70x100 cm): 349 TL

Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan: 329 TL

Çift Kişilik Pamuklu Battaniye: 299 TL

Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan: 279 TL

Tek Kişilik Pamuklu Battaniye: 249 TL

TV Battaniyesi: 189 TL

Silikon Yastık: 89,95 TL

Pamuklu Masa Örtüsü: 79,95 TL

Büyük Boy Yıkama Filesi: 75 TL (Küçük: 17,95 TL, Orta: 34,95 TL)

ŞOK 25 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU FİYAT LİSTESİ

Emaye Kızartma Tenceresi: 349 TL

12 Parça Çay Takımı: 299 TL

2'li Cam Tabak ve Çerezlik Seti: 299 TL

4'lü Meşrubat/Su Bardağı: 199 TL

Borosilikat Cam Matara: 199 TL

3'lü Çok Amaçlı Düzenleyici Kutu: 199 TL

4'lü Renkli Kapaklı Saklama Kabı: 179 TL

Katlanabilir Çöp Kovası: 149 TL

Büyük Cam Kase: 149 TL

2'li Espresso Bardağı: 129 TL

4'lü Metal Çerezlik: 100 TL

Narenciye Sıkacağı / Cam Kavanoz / Matara: 75 TL (Adet)

Zeytinlik: 59,95 TL

Sarımsak Ezici / Baharatlık: 50 TL

Saksıda Yapay Lavanta: 39,95 TL

Cips ve Mısır Kovası: 25 TL

Gri Spor Ayakkabı: 5.999 TL

Turuncu Spor Ayakkabı (Farklı Modeller): 5.999 TL ve 6.999 TL

Gri/Pembe Detaylı Spor Ayakkabı: 5.999 TL

Beyaz Spor Ayakkabı: 5.999 TL

Su Geçirmez Gri/Beyaz Spor Ayakkabı: 6.999 TL

Taş Rengi Spor Ayakkabı: 5.999 TL

Erkek Kol Saati (Mavi Kadran ve Çelik Kordon): 6.499 TL

Kristal Taşlı Kadın Kol Saati (Yeşil, Mavi veya Gümüş Kadran Seçenekleriyle): 7.999 TL

Kadın Kol Saati (Altın Rengi Kaplama): 6.499 TL

Kadın Kol Saati (Gümüş Rengi, Minimal Kasa): 4.499 TL

Erkek Kol Saati (Siyah Deri Kayışlı): 4.999 TL