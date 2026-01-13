Menü Kapat
Benim Sayfam
Yaşam
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

ŞOK AKTÜEL ürünler 14-20 Ocak afişi! Haftalık ŞOK Aktüel kataloğunda yeni anne ve baba olanlar dikkat

ŞOK Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlere 14-20 Ocak 2026 tarihleri arasında yeni anne ve baba olanlara özel ürünler geliyor. Banyo/mama oturağı, süt ve mama saklama kabı, kapaklı mama kabı, katlanabilir küvet ve koçero dahil olmak üzere birçok ürün ŞOK aktüel raflarında 14-20 Ocak tarihlerinde yerini alacak. Ayrıca bebek yastığı, yorganı, battaniyesi, çorabı da ŞOK aktüel 14-20 Ocak kataloğunda yer aldı. Çocuklara özel ürünlerin yanı sıra 6 kişilik ahşap ayaklı masa 8 bin 499 TL'den, ahşap mdf masa 9 bin 999 TL'den ve ahşap çıta detaylı televizyon ünitesi 2.999 TL'den satışa çıkacak. Vatandaşlar tarafından 14-20 Ocak ŞOK Aktüel ürünler merak ediliyor. Peki bu hafta ŞOK marketlere neler gelecek?

ŞOK AKTÜEL ürünler 14-20 Ocak afişi! Haftalık ŞOK Aktüel kataloğunda yeni anne ve baba olanlar dikkat
ŞOK marketlere 14-20 Ocak tarihlerinde gelecek olan aktüel ürünler belli oldu. Haftalık ŞOK aktüel kataloğunda yer alan bilgilere göre bu hafta bebeklere özel birçok ürün ŞOK aktüel raflarında olacak. Bebeklere özel ürünlerin yanı sıra 1000 devir çamaşır makinesi 15 bin 999 T'den, 4 programlı bulaşık makinesi ise 13 bin 499 TL'den satışa çıkacak. Çamaşır ve bulaşık makinesinin yanı sıra 127 ekran 50 inç uydu alıcılı Google Smart Led TV 15 bin 899 TL'den ŞOK marketlere gelecek. Bu hafta buzdolabını yenilemek isteyen vatandaşlar için ise iki farklı model geliyor. Çift kapaklı olan modellerden ilki 17 bin 999 TL'den satışa çıkacakken, "No Frost" versiyonu ise 23 bin 299 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. İşte ŞOK Aktüel ürünler kapsamında marketlere gelecek ürünlerin tamamı...

ŞOK AKTÜEL ürünler 14-20 Ocak afişi! Haftalık ŞOK Aktüel kataloğunda yeni anne ve baba olanlar dikkat

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 14-20 OCAK 2026

Silikon Bebek Önlük: 349 TL

Silikon Bardak: 149 TL

Silikon Renkli Pipet 10'lu: 149 TL

Figürlü Cam Şişe (1 L): 50 TL

Meyve Rendesi: 100 TL

Kapaklı Mama Tabağı: 169 TL

Püre Kaşığı: 100 TL

Mama Kaşığı 3'lü: 100 TL

Pipetli Bardak: 100 TL

Desenli Matara: 100 TL

Silikon Başlıklı Atıştırmalık Kabı: 75 TL

ŞOK AKTÜEL ürünler 14-20 Ocak afişi! Haftalık ŞOK Aktüel kataloğunda yeni anne ve baba olanlar dikkat

Süt ve Mama Saklama Kabı 4'lü: 50 TL

Kapaklı Mama Kabı: 50 TL

Desenli Pipetli Cam Şişe: 34,95 TL

Banyo ve Mama Oturağı: 299 TL

Katlanabilir Küvet (37 L): 499 TL

Katlanabilir Su Kovası: 199 TL

Katlanabilir Maşrapa: 50 TL

Katlanabilir Çamaşır Selesi (38 L): 249 TL

Döner Başlıklı Çocuk Diş Fırçası: 349 TL

Tavşan Desenli Bebek Taburesi: 100 TL

Kulplu Klozet Adaptörü: 100 TL

6'lı Bebek ve Çocuk Askısı: 50 TL

ŞOK AKTÜEL ürünler 14-20 Ocak afişi! Haftalık ŞOK Aktüel kataloğunda yeni anne ve baba olanlar dikkat

ŞOK 14 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Bohem MDF 6 Kişilik Masa Ahşap Ayaklı: 8.499 TL

Bohem MDF Masa Ahşap Ayak (4 Adet Tedy Kumaş Sandalye Dahil): 11.999 TL

Kelebek MDF Masa Ahşap Ayak (4 Adet Tedy Kumaş Sandalye Dahil): 9.999 TL

Bohem MDF 4 Kişilik Masa Ahşap Ayaklı: 3.499 TL

Bohem MDF Orta Sehpa Safir/Sofya Ahşap Çıta Detaylı: 1.299 TL

Bohem Tokyo Tv Ünitesi Ahşap Çıta Detaylı: 2.999 TL

Bohem Berlin Tv Ünitesi Ahşap Çıta Detaylı: 2.999 TL

ŞOK AKTÜEL ürünler 14-20 Ocak afişi! Haftalık ŞOK Aktüel kataloğunda yeni anne ve baba olanlar dikkat

Bebek Yorganı (95x145 cm): 179 TL

Bebek Yastığı (35x45 cm): 69,95 TL

Wellsoft Bebek Battaniyesi (90x110 cm): 179 TL

Lisanslı Pijama Takımı: 349 TL

Lisanslı 2’li Soket Çorap: 75 TL

3’lü Havlu Bebek Çorap: 100 TL

Karanlıkta Parlayan Bebek Battaniyesi (90x90 cm): 199 TL

Karanlıkta Parlayan Çocuk Halısı (90x110 cm): 249 TL

Figürlü Hasır Sepet Büyük Boy (27x23 cm): 349 TL

ŞOK AKTÜEL ürünler 14-20 Ocak afişi! Haftalık ŞOK Aktüel kataloğunda yeni anne ve baba olanlar dikkat

ŞOK'A BU HAFTA NE GELİYOR 14-20 OCAK?

8 KG 1000 Devir Çamaşır Makinesi: 15.999 TL

50" 127 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart LED TV: 15.899 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi: 13.499 TL

Çift Kapılı Buzdolabı (316 L): 17.999 TL

Tezgah Altı Mini Buzdolabı: 10.299 TL

Çift Kapılı No Frost Buzdolabı (406 L): 23.299 TL

#Yaşam
