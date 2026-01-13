ŞOK AKTÜEL ürünler 14-20 Ocak afişi! Haftalık ŞOK Aktüel kataloğunda yeni anne ve baba olanlar dikkat

Kategoriler
ŞOK marketlere 14-20 Ocak tarihlerinde gelecek olan aktüel ürünler belli oldu. Haftalık ŞOK aktüel kataloğunda yer alan bilgilere göre bu hafta bebeklere özel birçok ürün ŞOK aktüel raflarında olacak. Bebeklere özel ürünlerin yanı sıra 1000 devir çamaşır makinesi 15 bin 999 T'den, 4 programlı bulaşık makinesi ise 13 bin 499 TL'den satışa çıkacak. Çamaşır ve bulaşık makinesinin yanı sıra 127 ekran 50 inç uydu alıcılı Google Smart Led TV 15 bin 899 TL'den ŞOK marketlere gelecek. Bu hafta buzdolabını yenilemek isteyen vatandaşlar için ise iki farklı model geliyor. Çift kapaklı olan modellerden ilki 17 bin 999 TL'den satışa çıkacakken, "No Frost" versiyonu ise 23 bin 299 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. İşte ŞOK Aktüel ürünler kapsamında marketlere gelecek ürünlerin tamamı...
Silikon Bebek Önlük: 349 TL
Silikon Bardak: 149 TL
Silikon Renkli Pipet 10'lu: 149 TL
Figürlü Cam Şişe (1 L): 50 TL
Meyve Rendesi: 100 TL
Kapaklı Mama Tabağı: 169 TL
Püre Kaşığı: 100 TL
Mama Kaşığı 3'lü: 100 TL
Pipetli Bardak: 100 TL
Desenli Matara: 100 TL
Silikon Başlıklı Atıştırmalık Kabı: 75 TL
Süt ve Mama Saklama Kabı 4'lü: 50 TL
Kapaklı Mama Kabı: 50 TL
Desenli Pipetli Cam Şişe: 34,95 TL
Banyo ve Mama Oturağı: 299 TL
Katlanabilir Küvet (37 L): 499 TL
Katlanabilir Su Kovası: 199 TL
Katlanabilir Maşrapa: 50 TL
Katlanabilir Çamaşır Selesi (38 L): 249 TL
Döner Başlıklı Çocuk Diş Fırçası: 349 TL
Tavşan Desenli Bebek Taburesi: 100 TL
Kulplu Klozet Adaptörü: 100 TL
6'lı Bebek ve Çocuk Askısı: 50 TL
Bohem MDF 6 Kişilik Masa Ahşap Ayaklı: 8.499 TL
Bohem MDF Masa Ahşap Ayak (4 Adet Tedy Kumaş Sandalye Dahil): 11.999 TL
Kelebek MDF Masa Ahşap Ayak (4 Adet Tedy Kumaş Sandalye Dahil): 9.999 TL
Bohem MDF 4 Kişilik Masa Ahşap Ayaklı: 3.499 TL
Bohem MDF Orta Sehpa Safir/Sofya Ahşap Çıta Detaylı: 1.299 TL
Bohem Tokyo Tv Ünitesi Ahşap Çıta Detaylı: 2.999 TL
Bohem Berlin Tv Ünitesi Ahşap Çıta Detaylı: 2.999 TL
Bebek Yorganı (95x145 cm): 179 TL
Bebek Yastığı (35x45 cm): 69,95 TL
Wellsoft Bebek Battaniyesi (90x110 cm): 179 TL
Lisanslı Pijama Takımı: 349 TL
Lisanslı 2’li Soket Çorap: 75 TL
3’lü Havlu Bebek Çorap: 100 TL
Karanlıkta Parlayan Bebek Battaniyesi (90x90 cm): 199 TL
Karanlıkta Parlayan Çocuk Halısı (90x110 cm): 249 TL
Figürlü Hasır Sepet Büyük Boy (27x23 cm): 349 TL
8 KG 1000 Devir Çamaşır Makinesi: 15.999 TL
50" 127 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart LED TV: 15.899 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi: 13.499 TL
Çift Kapılı Buzdolabı (316 L): 17.999 TL
Tezgah Altı Mini Buzdolabı: 10.299 TL
Çift Kapılı No Frost Buzdolabı (406 L): 23.299 TL