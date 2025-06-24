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 | Baran Aksoy

Sokak ortasında korku dolu anlar! Eşinin yanında meydan dayağı attılar

İzmir'in Buca ilçesinde bir şahıs, jandarmaya ve polise küfürler savurmaya başladı. Çevredekiler de şahsı eşi olduğu düşünülen kadının yanında darbetti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye sanye yansıdı

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 10:49

İzmir'in Buca ilçesinde akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle 1 kişi, yanında eşi varken başka bir kişiyle tartışmaya başladı.

Sokak ortasında korku dolu anlar! Eşinin yanında meydan dayağı attılar

TEKME TOKAT DÖVDÜLER

İddiaya göre; karşısındaki kişinin jandarma personeli olduğunu söylemesinin ardından şüpheli, jandarma ve polise hakaret etti. Şahsın küfürleri üzerine çevrede tartışmayı ayırmaya çalışan vatandaşlar adamı eşi olduğu düşünülen kadının yanında darbetti.

BİR BAŞKA KAVGA DA BALÇOVA DA

Balçova ilçesi Ata Caddesi'nde yaşanan diğer olayda ise Balçova Belediyesi çalışanı olduğu öğrenilen M.Ç., caddede bulunan 2 kadınla yaşadığı tartışmanın ardından kadınlar tarafından darbedilmeye başlandı. Belediye çalışanına yumruk ve tekmelerle saldıran kadınlar, araya girmeye çalışan vatandaşlara da yöneldi.

Sokak ortasında korku dolu anlar! Eşinin yanında meydan dayağı attılar

KAVGAYA KARIŞAN KADINLAR GÖZALTINA ALINDI

Kadınlardan biri, belediye çalışanına elindeki temizlik fırçasıyla vurduktan sonra, hızını alamayıp motosikletini yere devirdi ve üzerindeki eşyalara zarar verdi. Kadınlardan birinin saldırı anını cep telefonuyla kayda aldığı görüntüler de ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kadınları gözaltına alırken, hafif yaralanan M.Ç., Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

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