Sokak ortasında korkunç anlar! Kavga ettikleri genci taşla bayılttılar: O anlar kamerada

Gevhernesibe Mahallesi Tekin Sokak’ta meydana gelen olayda yabancı uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada taraflar birbirlerine sokak ortasında acımasızca saldırdı.

ALDIĞI DARBEYLE BAYILDI

Olayda bir şahıs da kafasına taş atılması sonucu olay yerinde bayıldı. Olaya karışan bazı şahıslar arkadaşlarının yardımına koşarken, bazıları da taşı atan şahsı kovaladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri kafasına taş atılan S.J.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk etti. Olay anı anbean kameralara yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.