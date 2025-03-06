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 | Bengül Büyükhan

Sokak ortasında öldürülmüştü! Katili arkadaşı çıktı! 3 bin TL için katletmiş

Adana’da sokak ortasında 3 yerinden vurulmuş bir şekilde bulunan 30 yaşındaki Alpay Bozkurt'un katili taksici arkadaşı çıktı. Cinayeti şüphelisinin Bozkurt'tan 3 bin TL alacağı olduğu için arkadaşını öldürdüğü belirlendi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 10:22

Korkunç olay Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bir kişi yerde hareketsiz yatan bir şahsı görüp polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin kasığından, karnından ve kolundan tabanca ile vurulduğunu tespit etti. Yaralının Alpay Bozkurt(30) olduğu belirlenirken kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 BİN LİRA İÇİN ARKADAŞINI İNFAZ ETTİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetin aydınlatılması için çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı kamera kayıtlarını inceleme de cinayeti şüphelisinin taksi şoförü H.S.(28) olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis şüphelinin yaşadığı aynı ilçede bulunan 19 Mayıs Mahallesindeki adresine operasyon yaptı. Şüpheli operasyona yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin, arkadaşı Bozkurt'u 3 bin TL alacağını vermediği için infaz ettiği öğrenildi.

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