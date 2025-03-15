Sokak ortasında tartıştığı kişiyi bıçaklayıp kaçtı! Dehşet anları kamerada

Antalya'nın Alanya ilçesinde sokak ortasında tartışan iki kişi arasında kan aktı. Taraflardan biri diğerini bacağından bıçaklayarak yaraladı. Korkunç anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, cadde üzerinde yürüyen 20 yaşındaki Emrecan Y. ile 34 yaşındaki Cüneyt D. arasında tartışma çıktı. İkili arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Korkunç olayda, Cüneyt D. yanında bulundurduğu bıçakla Emrecan Y.'yi bacağından bıçakladı.

KORKUNÇ OLAY KAMERADA

Bıçaklanan Emrecan Y. uzun süre yerde kalırken, yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edilirken, yaralı tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan saldırgan Cüneyt D.(34) ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Olayda bıçaklayıp kaçan kişinin görüntüleri bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.