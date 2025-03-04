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 | Bengül Büyükhan

Sokak ortasındaki tartışma cinayetle bitti! 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Tokat’ın Turhal ilçesinde sokakta karşılaşan 17 yaşındaki A.M.Ö. ile B.M. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek bir anda kavgaya dönüşünce A.M.Ö., yanında taşıdığı bıçakla B.M.’yi defalarca bıçakladı. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Sokak ortasındaki tartışma cinayetle bitti! 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 08:47
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 08:47

Dehşete düşüren olay Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşandı. Aralarında daha önceden husumet bulunan 17 yaşındaki A.M.Ö. ile B.M. , saat 22.00 sıralarında Mareşal Feyzi Çakmak Mahallesi’nde karşılaştı. Gençlerin sözlü tartışması kavgaya dönüştü. A.M.Ö., yanında taşıdığı bıçakla B.M.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

17 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak Turhal Devlet Hastanesi’ne kaldırılan B.M., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan A.M.Ö. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#bıçaklama
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