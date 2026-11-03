Sokakları birbirine kattı: Samsun'da maymun paniği

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İstanbul
Samsun’un İlkadım ilçesinde sokakta görülen maymun, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak koruma altına alındı.
İlkadım ilçesinin Kıran ve Çatalarmut mahallelerinden gelen maymun ihbarları üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri harekete geçti. Kıran Mahallesi’nde bir binaya girdiği öğrenilen maymun, ekipler tarafından yakalanarak koruma altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.