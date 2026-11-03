Samsun’un İlkadım ilçesinde sokakta görülen maymun, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak koruma altına alındı.

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HABERİN ÖZETİ Sokakları birbirine kattı: Samsun'da maymun paniği Samsun'un İlkadım ilçesinde sokakta görülen maymun, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak koruma altına alındı. İlkadım ilçesinin Kıran ve Çatalarmut mahallelerinden maymun ihbarları geldi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ihbar üzerine harekete geçti. Kıran Mahallesi'nde bir binaya girdiği öğrenilen maymun ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan maymun koruma altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MAHALLE SAKİNLERİ İHBAR ETTİ, EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İlkadım ilçesinin Kıran ve Çatalarmut mahallelerinden gelen maymun ihbarları üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri harekete geçti. Kıran Mahallesi’nde bir binaya girdiği öğrenilen maymun, ekipler tarafından yakalanarak koruma altına alındı.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.