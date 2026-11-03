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Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 23:59
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 00:03

Sokakları birbirine kattı: Samsun'da maymun paniği

Samsun'un İlkadım ilçesinde mahalle aralarında görülen Maymun, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine harekete geçen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından bir binada yakalanarak koruma altına alındı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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Sokakları birbirine kattı: Samsun'da maymun paniği
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 23:59
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 00:03

’un ilçesinde sokakta görülen maymun, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak koruma altına alındı.

HABERİN ÖZETİ

Sokakları birbirine kattı: Samsun'da maymun paniği

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Samsun'un İlkadım ilçesinde sokakta görülen maymun, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak koruma altına alındı.
İlkadım ilçesinin Kıran ve Çatalarmut mahallelerinden maymun ihbarları geldi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ihbar üzerine harekete geçti.
Kıran Mahallesi'nde bir binaya girdiği öğrenilen maymun ekipler tarafından yakalandı.
Yakalanan maymun koruma altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Sokakları birbirine kattı: Samsun'da maymun paniği

MAHALLE SAKİNLERİ İHBAR ETTİ, EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İlkadım ilçesinin Kıran ve Çatalarmut mahallelerinden gelen maymun ihbarları üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri harekete geçti. Kıran Mahallesi’nde bir binaya girdiği öğrenilen maymun, ekipler tarafından yakalanarak koruma altına alındı.

Sokakları birbirine kattı: Samsun'da maymun paniği


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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ETİKETLER
#Samsun
#ilkadım
#Kıran Mahallesi
#Çatalarmut Mahallesi
#Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
#Yaşam
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