Sokakta doğal gaz borusu patladı! Evde oturan 3 kadın yaralandı

Onikişubat ilçesinde müstakil bir evin önünde yürütülen altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı. Patlamanın etkisiyle evde bulunan 3 kadın yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadınları evden çıkararak ilk müdahalelerini gerçekleştirdi ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, mahallede güvenlik önlemi alan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

