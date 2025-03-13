Sokaktaki kadınları gizlice çeken ve paylaşan sapık her şeyi itiraf etti!

Diyarbakır'da sokakta kadınların fotoğraf ve videolarını çekip sosyal medyada paylaşan sapık yakalandı. Şüphelinin telefonundan çok sayıda video ve fotoğraf çıktı.

Diyarbakır'da yoldan geçen kadınların video ve fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaşan şahsın paylaşımını görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken kimliği tespit edilen Ş.K'nin evine operasyon düzenlendi. Şüpheli, düzenlenen operasyonda yakalandı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede paylaşım yaptığı fotoğraf ve görüntüler tespit edildi. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Ş.K, işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.