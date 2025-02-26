Son dakika | AFAD duyurdu: Bingöl'de deprem!

Son dakika haberi: Bingöl'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. AFAD ve Kandilli ilk verileri duyurdu...

Doğu Anadolu Bölgesi sallanmaya devam ediyor. Son dakika haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Kısa süreli korku ve paniğe neden olan deprem, 8 kilometre derinlikte meydana geldi.

Deprem çevre yerleşim yerlerinde de hissedildi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1894813644656943176

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı. Kandilli'ye göre deprem yerin 5 kilometre altında kaydedildi.

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER