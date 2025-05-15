Son dakika | Konya'da şiddetli deprem: Ankara ve çevre iller de sallandı

Son dakika: AFAD'tan alınan verilere göre, Konya'nın Kulu ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada olumsuz bir ihbar olmadığını belirtti.

Son dakika haberine göre; AFAD'tan alınan verilere göre, Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15.46'da 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 18.73 kilometre olarak kaydedildi. Yaşanan korkutan depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da açıklama geldi.

ÇEVRE İLLER DE SALLANDI

Korkutan sarsıntı Ankara ve çevre illerden de hissedildi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1922998418026184912

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Konya Kulu’da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun

KONYA DEPREM BÖLGESİ Mİ, FAY HATTI VAR MI?

AFAD tarafından açıklanan haritaya göre Konya, 3. derece deprem bölgesi olarak geçiyor. Bu nedenle az risklidir ve depreme karşı güvenilir illerden bir tanesidir.

Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman gibi iller az riskli olarak biliniyor. Konya, Akşehir ve Doğanhisar, Sultandağı ve Çay fay zonu üzerinde bulunuyor.

KONYA KAÇ DERECE DEPREM BÖLGESİ, RİSKLİ Mİ?

Konya ilimiz 3. derece bölgede yer alırken en az riskli bölgelerden biri olarak geçiyor. İlde çok fazla sarsıntı olmazken küçük şiddetli sarsıntılar meydana gelebiliyor.