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 | Özge Sönmez

Son dakika | Bingöl'de şiddetli deprem: AFAD ilk verileri paylaştı

Son dakika: AFAD'tan alınan son verilere göre; Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem çevre illerden de hissedildi.

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Son dakika | Bingöl'de şiddetli deprem: AFAD ilk verileri paylaştı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 12:36
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 12:58

AFAD'tan alınan son verilere göre: Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 12:26'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Yaşanan depremde şimdiye kadar olumsuz bir duruma rastlanmadığı kaydedildi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1929108868644118638

3 GÜN ÖNCE DE SALLANDI

Bingöl'de 3 gün önce de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin 13,56 kilometre derinlik yaşandığı kaydedilmişti.

Son dakika | Bingöl'de şiddetli deprem: AFAD ilk verileri paylaştı

NACİ GÖRÜR'DEN BİNGÖL İÇİN 'STRES' UYARISI

Deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür de sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu. Yaşanan sarsıntının ne anlam ifade ettiğiyle ilgili paylaşım yapan Görür, aynı bölgede 27 Mayıs'taki 4.0 büyüklüğündeki depremi hatırlattı.


Görür "Büyük ihtimalle stres biriktiren Yedi Su Fay Zonu içerisinde. Bu deprem stres alanında değişime ve stresin artmasına neden oluyor olabilir. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Son dakika | Bingöl'de şiddetli deprem: AFAD ilk verileri paylaştı

BİNGÖL'DE FAY HATTI VAR MI?

Kuzey Anadolu Fay Hattı, en büyük ve aktif faylardan biri olarak bilinirken Bingöl'ün kuzeyinden geçiyor. Karlıova ilçesi, Kuzey Anadolu Fayı ile Doğu Anadolu Fayı’nın kesiştiği noktada yer alıyor. Doğu Anadolu Fay Hattı, en büyük ikinci fay hattı olurken Bingöl'ün güneyinden geçmekte. Karlıova'dan başlayarak Malatya, Elazığ ve Kahramanmaraş’a uzanır.

Karlıova-Yedisu Segmenti ise sarsıntı beklenen yerler arasında yer alıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

BİNGÖL DEPREM BÖLGESİ Mİ?
Bingöl, 1. derece deprem bölgesinde yer alıyor. Doğu Anadolu Fay Sistemi ve Kuzey Anadolu Fay Sistemi’nin kesişim bölgesinde bulunuyor. Tarih boyunca büyük depremler gören Bingöl, Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF) ile Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) arasında kalmasından ötürü birçok büyük deprem yaşadı.
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