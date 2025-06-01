Son dakika | Bingöl'de şiddetli deprem: AFAD ilk verileri paylaştı

Son dakika: AFAD'tan alınan son verilere göre; Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem çevre illerden de hissedildi.

AFAD'tan alınan son verilere göre: Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 12:26'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Yaşanan depremde şimdiye kadar olumsuz bir duruma rastlanmadığı kaydedildi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1929108868644118638

3 GÜN ÖNCE DE SALLANDI

Bingöl'de 3 gün önce de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin 13,56 kilometre derinlik yaşandığı kaydedilmişti.

NACİ GÖRÜR'DEN BİNGÖL İÇİN 'STRES' UYARISI

Deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür de sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu. Yaşanan sarsıntının ne anlam ifade ettiğiyle ilgili paylaşım yapan Görür, aynı bölgede 27 Mayıs'taki 4.0 büyüklüğündeki depremi hatırlattı.



Görür "Büyük ihtimalle stres biriktiren Yedi Su Fay Zonu içerisinde. Bu deprem stres alanında değişime ve stresin artmasına neden oluyor olabilir. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

BİNGÖL'DE FAY HATTI VAR MI?

Kuzey Anadolu Fay Hattı, en büyük ve aktif faylardan biri olarak bilinirken Bingöl'ün kuzeyinden geçiyor. Karlıova ilçesi, Kuzey Anadolu Fayı ile Doğu Anadolu Fayı’nın kesiştiği noktada yer alıyor. Doğu Anadolu Fay Hattı, en büyük ikinci fay hattı olurken Bingöl'ün güneyinden geçmekte. Karlıova'dan başlayarak Malatya, Elazığ ve Kahramanmaraş’a uzanır.

Karlıova-Yedisu Segmenti ise sarsıntı beklenen yerler arasında yer alıyor.