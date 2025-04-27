Son dakika | Samsun'da heyelan: Enkaz altında kaldılar!

Son dakika haberi: Samsun-Ordu yolunda heyelan meydana geldi. Bölgedeki bir akaryakıt istasyonunda arabanın üzerine düştüğü tahmin edilen kaya parçalarının olduğu yerde arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildiği belirtildi...

Son dakika haberine göre, Samsun'da meydana gelen heyelanda 1 kişi yaralanırken, toprak altında kalanların olduğu bildirildi. Edinilen bilgiye göre, heyelan Canik ilçesinde Samsun-Ordu yolunda meydana geldi.

DEV KAYA PARÇALARI İSTASYONA DÜŞTÜ

Dağdan kopan toprak ve dev kaya parçaları, yol kenarında bir AVM'nin yanındaki akaryakıt istasyonunun araç yıkama kısmına düştü. İlk belirlemelere göre heyelanda toprak altında kalanlar olduğu belirtilirken, 1 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi.

Bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, çalışmalar devam ediyor.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, bölgede bir heyelan yaşandığını belirterek, "Akaryakıt istasyonunun yanındaki oto yıkama parkının üzerine toprak ve kaya parçaları düşmüş. Ekiplerin müdahalesi ile 1 kadın vatandaşımız yaralı kurtarıldı. Olaya müdahale sürmekte. Geçmiş olsun diyorum." dedi.