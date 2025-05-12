Sosyal medya fenomeninin kardeşini kaçırdılar! O anlar kamerada

İstanbul'da sosyal medya fenomeni H.T.’nin kardeşi T.A.T. kaçırıldı. 21 yaşındaki genci kaçıran şüpheliler, aileden fidye olarak dükkan istedi. Olay emniyeti harekete geçirirken, yakalanacağını anlayan şüpheliler T.A.T.’nin cebine 2 bin lira taksi ücreti koyarak onu serbest bıraktı. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul’da 29 Nisan Cuma günü 21 yaşındaki T.A.T. adeta sırra kadem bastı. Durumdan şüphelenen 54 yaşındaki baba M.T. kayıp ihbarında bulundu. M.T., oğlunun telefonundan kendisini arayan bir kişinin "Oğlun elimizde. Bize bir dükkan tapusu getir, oğlunu al." dediğini de emniyete bildirdi. Yapılan incelemede, kaçırılan gencin, sosyal medyada 1 milyon takipçisi bulunan H.T.'nin kardeşi olduğu öğrenildi.

KAÇIRILMA ANI KAMERADA

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda T.A.T.’nin kaçırıldığı anların kaydedildiği güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, mağdurun aracını takip eden iki otomobilin, T.A.T.’nin içinde bulunduğu aracı durdurdukları ve onu otomobillerine alarak uzaklaştıkları görüldü.



"TAPUDAN VAZGEÇTİK, SEV ŞİKAYETİ GERİ ÇEK"

Polis ekipleri, yürütülen çalışmalarda yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. İncelemeler sonucunda T.A.T.’nin götürüldüğü Bağcılar, Fatih, Şişli ve Kartal’daki adresler tespit edilerek peş peşe operasyon düzenlendi. Ancak yapılan baskınlarda, şüphelilerin kaçırılan kişiyle birlikte adreslerden kısa süre önce ayrıldıkları belirlendi. Öte yandan, şüphelilerin baba M.T. ile irtibata geçerek "Tapudan vazgeçtik. Sen şikayetini geri çek, oğlunu sana gönderelim" dediği ortaya çıktı.

CEBİNE PARA KOYUP YOLLADILAR

Soruşturma kapsamında şüphelilerin polis ekiplerinin yoğun baskısı sonucu yakalanacaklarını anladıklarında kaçırdıkları T.A.T.’nin cebine 2 bin lira taksi parası koydukları ve Beykoz'da serbest bıraktıkları tespit edildi. Taksiye binerek ailesinin yanına giden T.A.T. "Sürekli adres değiştiriyorlar. Yakalanmaktan çok korkuyorlardı. Sonunda biz bu işten vazgeçtik deyip bana 2 bin lira para taksi parası vererek serbest bıraktılar" dedi.



ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, olaya karışan S.T.(36), G.D.(49), A.Ö.(26), G.Ö.(49) gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinde kimseye bir zarar vermeyi düşünmediklerini, sadece alacaklarını tahsil etmeye çalıştıklarını iddia ettikleri öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Ö. ve S.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.