Sosyal medya yasağı başladı mı ne zaman gelecek? Sosyal medya yasağı kaç yaş?

AK Parti, kamuoyunun uzun süredir beklediği sosyal medyaya yaş kısıtlaması getirilmesi ile doğum izinlerinin sürelerinin artırılmasını içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. 30 maddelik teklifle; kamu ve özel sektörde görev yapan kadınların doğum sonrası 8 hafta olan analık izni 16 haftaya çıkarılarak, toplam izin süresi ise 24 haftaya yükseltiliyor. 5 gün olan babalık izni ise 10 güne yükseltilecek. Böylece kamu ve özel sektör arasında denge sağlanacak. Sosyal medya kullanma yaşı 15 olarak tespit ediliyor. Sosyal medyaya girişte e-Devlet şifresi talep edilecek.

15 yaş altındaki çocukların sosyal ağlara kayıt olması sınırlandırılıyor. Düzenlemeyle sosyal ağ sağlayıcılara; kullanıcılarına başvuru sistemi sunma, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet vermeme, 15 yaşını doldurmuş çocuklara yönelik ayrıştırılmış hizmet sağlama, yaş doğrulama yöntemleri kullanma, şeffaflık raporları hazırlama, ebeveyn kontrol araçları sunma, yanıltıcı reklamları engelleme, gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda içerik kaldırma, erişim engeli kararını en geç bir saat içinde uygulama, içerik kaldırma, erişim engeli kararına konu içeriğin kendi sitesinde yayılmaması yönünde önlem alma gibi yükümlülükler getiriliyor.

Yükümlülükleri ihlal eden platformlara küresel cironun yüzde 3'üne kadar para cezası verilebilecek. 15 yaşındaki çocukların sosyal ağlara erişimi için e-Devlet üzerinden bir parola oluşturulacak. Bunun için ikincil bir yönetmelik hazırlanacak. e-Devlet üzerinden alınacak parola ile giriş yapılmasının daha güvenli olacağı değerlendiriliyor. Bu düzenlemelerin yerine getirilmesi için sosyal ağ sağlayıcılara 6 ay süre verilecek.