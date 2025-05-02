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 | Bengül Arıca

Sosyal medyada kendisini 'bekar' olarak tanıttı! Ağır kusurlu sayıldı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sosyal medyada kendisini bekar tanıtan kocayı boşanma davasında ağır kusurlu bularak, davalı kadına tazminat ödenmesine karar verdi.

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Sosyal medyada kendisini 'bekar' olarak tanıttı! Ağır kusurlu sayıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 12:08
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 12:21

Maddi anlaşmazlıktan kaynaklanan davacı İsmail Z. eşi davalı Yasemin T.'ye boşanma davası açtı. İstanbul Anadolu 8. Aile Mahkemesinde görülen davada yapılan soruşturma ve toplanan delillerde davalı kadının eşine ve ailesine hakarette bulunduğu ayrıca birlik görevlerini yerine getirmediği anlaşıldı.

"KENDİSİNİ BEKAR TANITARAK BAYAN ARKADAŞ ARADI"

Davacı kocanın ise eşine sürekli şekilde fiziksel şiddet uyguladığı, internet üzerinden kendisini bekar tanıtarak bayan arkadaş aradığı, konutu terk ederek birlik görevlerini yerine getirmediği belirlendi. Yerel mahkeme tarafları eşit kusurlu bularak boşanmalarına karar verdi. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya neden olan olaylarda davacı kocanın, eşine oranla daha fazla kusurlu olduğu ifade edilen yerel mahkeme kararında kocanın açtığı boşanma davasını kabul etti.

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT KARARI

Boşanma nedeniyle mevcut menfaatleri zedelenen ve kişilik hakları saldırıya uğrayan davalı kadın yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminat takdir edilmesi gerekirken kadının bu istekler mahkemece reddedildi. Yargıtay 2.Hukuk Dairesine giden dosyada kadına maddî ve manevî tazminat verilmemesinden dolayı hüküm bozuldu. Daire, sosyal medya hesabı üzerinden kendisini bekar olarak tanıtan kocanın ağır kusurlu olduğuna hükmederek, kocanın eşine maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verdi.

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#Maddi Tazminat
#Yaşam
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