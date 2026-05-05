İş dünyasının önde gelen isimlerinden Yüksel Mermer ile oğlu Zafer Murat Mermer arasında gündem olan "dronla izleme" iddiası mahkemeye kadar gitmişti. Yüksel Mermer’in, oğlunun kendisini dron ile takip ettirerek taciz ettiğini iddia ederek şikayette bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.

HABERİN ÖZETİ Sosyetenin konuştuğu 'dronla taciz' davası! Yargı son noktayı koydu İş dünyasının önde gelen isimlerinden Yüksel Mermer'in, oğlu Zafer Murat Mermer'in kendisini dron ile takip ettirerek taciz ettiği iddiasıyla ilgili soruşturma tamamlandı ve kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, iddiaların somut delillere dayanmadığı ve kamuoyunda oluşturulan algının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Karar sonucunda Yüksel Mermer'in olayla ilişkilendirilmesinin hukuki bir dayanağı olmadığı ve kovuşturmaya gerek olmadığına hükmedildi. Yüksel Mermer ve oğlu Zafer Murat Mermer arasında uzun süredir devam eden ticari anlaşmazlıklar ve şirket hisselerine ilişkin ihtilafların bulunduğu öğrenildi. Aile içindeki farklı bireyler ve sonraki nesiller arasında da benzer uyuşmazlıkların mahkeme safhalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Söz konusu ihtilaflara ilişkin olarak kamu makamları nezdinde devam eden ve sonuçlanmış çok sayıda dava bulunduğu, bazı dosyaların ise istinaf incelemesi aşamasında olduğu belirtildi.

İDDİALAR SOMUT DELİLLERE DAYANMIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturma sürecinde elde edilen bulgular, söz konusu iddiaların somut delillere dayanmadığını ve kamuoyunda oluşturulan algının gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Verilen kararla birlikte, Mermer'in olayla ilişkilendirilmesinin hukuki bir dayanağı olmadığı, bu nedenle kovuşturmaya gerek olmadığı kararı çıktı. Öte yandan, işadamı Yüksel Mermer ve oğlu Zafer Murat Mermer arasında uzun süredir devam eden ticari anlaşmazlıklar ve şirket hisselerine ilişkin ihtilafların bulunduğu; aile içerisindeki farklı bireyler ve sonraki nesiller arasında da benzer uyuşmazlıkların mahkeme safhalarının devam ettiği öğrenildi.

Söz konusu ihtilaflara ilişkin olarak kamu makamları nezdinde dava açılmış, devam eden ve sonuçlanmış çok sayıda dava bulunduğu; bazı dosyaların ise istinaf incelemesi aşamasında olduğu öğrenildi. Bu davaların yalnızca tek bir tarafla sınırlı olmayıp, aile içerisindeki farklı bireyler tarafından da açılmış olması, sürecin çok yönlü bir hukuki uyuşmazlık niteliği taşıdığı iddialar arasında.