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 | Özge Sönmez

Spor yaptıktan sonra daldığı uykudan felç olarak uyandı!

Bursa'da yaptığı spor sonrası uykuya dalan iş insanı Cengiz Şaşmaz felç olarak uyandı. Yataktan kalkamayan Şaşmaz'a omurilik felci teşhisi konuldu. Hastanede tedavi gören iş adamı, eski haline döneceği günleri bekliyor.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.03.2025
saat ikonu 11:51
|
GÜNCELLEME:
12.03.2025
saat ikonu 11:54

Bursa'da yaşayan Cengiz Şaşmaz isimli iş insanı yaptığı sporun ardından yatağına uzanarak uykuya daldı. Bir süre sonra uyanan Şaşmaz, yataktan kalkmayı denese de başarılı olamadı. Spor yaptıktan sonra daldığı uykudan felç olarak uyanan iş adamı sağlıklı günlerine dönmeyi bekliyor. 2 ay yoğun bakımda tedavi gören Şaşmaz, daha sonra ameliyat oldu. Omurilik felci teşhisi konulan Şaşmaz, Yenişehir Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi sonrası Yozgat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne sevk edildi.

'YÜRÜMEMEN İÇİN HİÇBİR SEBEP YOK"

Tedavi sürecinde farklı doktorlara muayene olan Şaşmaz, "5 doktor da bana ‘Yürümemen için hiçbir sebep yok’ dedi. İyi bir fizik tedavi ile bu işi halledebileceğimi söylediler. Bana fizik tedavi programı uygulanacak. İnşallah başarılı olursa yürümek istiyorum. Sağlığıma kavuştuğumda kaldığım yerden devam etmek istiyorum. İşime geri dönmek istiyorum, tasarımlar yapmak istiyorum. Sinemaya, tiyatroya gitmeyi özledim. Müzik dinliyorum, arkadaşlarımla internet üzerinden görüntülü görüşüyorum. Arkadaşlarım, moralimi yükseltmek için ellerinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı.
Bursa'da profesyonel mutfak tasarımı işiyle uğraştığını belirten Şaşmaz, "Arkadaşlarım bazen benden yardım istiyor. Alışveriş merkezinde sevdiğim bir kafe var, orada oturup hem kahvemi içiyorum hem de dizaynlarımı yapıyorum" dedi.

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