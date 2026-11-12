Spotify Wrapped 2026 yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Spotify yıl sonu özeti için tarih belli oldu mu?

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İstanbul
Spotify Wrapped 2026 için bekleyiş sürüyor. Kullanıcıların, yıl içinde en çok dinledikleri şarkıları ve sanatçıları gösteren listenin ne zaman yayımlanacağı da merak ediliyor. Geçmiş yılların takvimlerine göre Kasım-Aralık ayında yayımlanması beklenen liste için geri sayım başladı. Peki, Spotify Wrapped 2026 yayınlandı mı, ne zaman çıkacak ve yıllık müzik özeti nasıl görüntülenir?
Spotify Wrapped 2026’nın yayın tarihi henüz platform tarafından resmen açıklanmadı. Ancak önceki yıllarda paylaşılan özetlerin tarihleri, bu yılki yayın takvimi için fikir veriyor. Spotify, son yıllarda Wrapped özelliğini genellikle kasım ayının son günleri ile aralık ayının ilk haftasında kullanıma sundu.
2025 yılında 3 Aralık’ta, 2024 yılında ise 4 Aralık’ta yayımlanan Spotify Wrapped, 2023’te 29 Kasım’da kullanıcılarla buluşmuştu. Bu takvim dikkate alındığında Spotify Wrapped 2026’nın 2 Aralık 2026 Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor. Ancak bu tarih henüz resmî olarak doğrulanmış değil.
12 Kasım 2026 itibarıyla Spotify Wrapped 2026 henüz yayımlanmadı. Platformun önceki yıllardaki uygulaması dikkate alındığında kullanıcıların kişisel müzik özetlerine aralık ayının ilk günlerinde ulaşması bekleniyor.
Spotify, Wrapped hazırlığında kullanıcıların yıl boyunca gerçekleştirdiği dinlemeleri değerlendiriyor. Platformun daha önce yaptığı açıklamalara göre veriler kasım ayının ortalarına kadar işlenmeye devam ediyor. Dolayısıyla kasım ayında dinlenen şarkılar da yıllık özette yer alabiliyor.
Spotify’ın önceki yıllardaki Wrapped yayın tarihleri şöyle:
2025: 3 Aralık
2024: 4 Aralık
2023: 29 Kasım
2022: 30 Kasım
2021: 1 Aralık
2020: 1 Aralık
2019: 5 Aralık
Spotify Wrapped erişime açıldığında kullanıcılar, mobil uygulama üzerinden kendi yıllık dinleme özetlerine ulaşabilecek. Bunun için Spotify uygulamasının güncel sürümünü kullanmak gerekiyor.
Özet ekranı ana sayfada görünmediğinde arama bölümüne Wrapped veya 2026 özeti yazılarak ilgili sayfa kontrol edilebilir. Masaüstü kullanıcıları da Spotify’ın ana sayfasında yer alacak Wrapped bağlantısı üzerinden kişisel istatistiklerini görüntüleyebilecek.
Spotify Wrapped, kullanıcıların yıl boyunca oluşturduğu dinleme alışkanlıklarını kişiselleştirilmiş istatistiklerle sunuyor. 2026 özetinde de önceki yıllarda olduğu gibi şu kategorilerin yer alması bekleniyor:
Kullanıcılar kendilerine özel hazırlanan bu özeti sosyal medya hesaplarında paylaşabilecek.
Spotify Wrapped, müzik platformunun her yıl sonunda kullanıcılarına sunduğu kişisel dinleme raporudur. İlk dönemlerinde farklı bir isimle sunulan özellik, 2016 yılında Spotify Wrapped adını aldı.
Uygulama, yıl boyunca dinlenen şarkı ve sanatçıları analiz ederek her kullanıcıya özel bir müzik özeti hazırlıyor. Böylece kullanıcılar yılın en çok dinledikleri parçalarını, favori sanatçılarını ve toplam dinleme sürelerini tek bir ekranda görebiliyor.