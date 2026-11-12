Spotify Wrapped 2026 için bekleyiş sürüyor. Kullanıcıların, yıl içinde en çok dinledikleri şarkıları ve sanatçıları gösteren listenin ne zaman yayımlanacağı da merak ediliyor. Geçmiş yılların takvimlerine göre Kasım-Aralık ayında yayımlanması beklenen liste için geri sayım başladı. Peki, Spotify Wrapped 2026 yayınlandı mı, ne zaman çıkacak ve yıllık müzik özeti nasıl görüntülenir?

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HABERİN ÖZETİ Spotify Wrapped 2026 yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Spotify yıl sonu özeti için tarih belli oldu mu? Spotify Wrapped 2026'nın ne zaman yayınlanacağı ve nasıl görüntüleneceği merak ediliyor. Spotify Wrapped 2026'nın yayın tarihi henüz açıklanmadı, ancak geçmiş yıllara göre Kasım sonu veya Aralık başında yayınlanması bekleniyor. Tahmini yayın tarihi 2 Aralık 2026 Çarşamba olarak öngörülüyor. Kullanıcılar kişisel özetlerine mobil uygulama üzerinden ulaşabilecek ve arama bölümüne "Wrapped" veya "2026 özeti" yazarak kontrol edebilecek. Wrapped özetlerinde yılın en çok dinlenen sanatçıları, şarkıları, albümleri, müzik türleri, dinleme süresi ve podcast içerikleri gibi bilgiler yer alacak.

SPOTIFY WRAPPED 2026 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Spotify Wrapped 2026’nın yayın tarihi henüz platform tarafından resmen açıklanmadı. Ancak önceki yıllarda paylaşılan özetlerin tarihleri, bu yılki yayın takvimi için fikir veriyor. Spotify, son yıllarda Wrapped özelliğini genellikle kasım ayının son günleri ile aralık ayının ilk haftasında kullanıma sundu.

2025 yılında 3 Aralık’ta, 2024 yılında ise 4 Aralık’ta yayımlanan Spotify Wrapped, 2023’te 29 Kasım’da kullanıcılarla buluşmuştu. Bu takvim dikkate alındığında Spotify Wrapped 2026’nın 2 Aralık 2026 Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor. Ancak bu tarih henüz resmî olarak doğrulanmış değil.

SPOTIFY WRAPPED 2026 ÖZETİ YAYINLANDI MI?

12 Kasım 2026 itibarıyla Spotify Wrapped 2026 henüz yayımlanmadı. Platformun önceki yıllardaki uygulaması dikkate alındığında kullanıcıların kişisel müzik özetlerine aralık ayının ilk günlerinde ulaşması bekleniyor.

Spotify, Wrapped hazırlığında kullanıcıların yıl boyunca gerçekleştirdiği dinlemeleri değerlendiriyor. Platformun daha önce yaptığı açıklamalara göre veriler kasım ayının ortalarına kadar işlenmeye devam ediyor. Dolayısıyla kasım ayında dinlenen şarkılar da yıllık özette yer alabiliyor.

GEÇMİŞ YILLARDA SPOTIFY WRAPPED NE ZAMAN YAYIMLANDI?

Spotify’ın önceki yıllardaki Wrapped yayın tarihleri şöyle:

2025: 3 Aralık

2024: 4 Aralık

2023: 29 Kasım

2022: 30 Kasım

2021: 1 Aralık

2020: 1 Aralık

2019: 5 Aralık

SPOTIFY WRAPPED 2026 NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Spotify Wrapped erişime açıldığında kullanıcılar, mobil uygulama üzerinden kendi yıllık dinleme özetlerine ulaşabilecek. Bunun için Spotify uygulamasının güncel sürümünü kullanmak gerekiyor.

Özet ekranı ana sayfada görünmediğinde arama bölümüne Wrapped veya 2026 özeti yazılarak ilgili sayfa kontrol edilebilir. Masaüstü kullanıcıları da Spotify’ın ana sayfasında yer alacak Wrapped bağlantısı üzerinden kişisel istatistiklerini görüntüleyebilecek.

SPOTIFY WRAPPED 2026’DA NELER YER ALACAK?

Spotify Wrapped, kullanıcıların yıl boyunca oluşturduğu dinleme alışkanlıklarını kişiselleştirilmiş istatistiklerle sunuyor. 2026 özetinde de önceki yıllarda olduğu gibi şu kategorilerin yer alması bekleniyor:

Yılın en çok dinlenen sanatçıları

En çok dinlenen şarkılar

En çok dinlenen albümler

Dinlenen müzik türleri

Toplam müzik dinleme süresi

En çok dinlenen podcast içerikleri

Yılın müzik alışkanlıklarına ilişkin kişisel istatistikler

Kullanıcılar kendilerine özel hazırlanan bu özeti sosyal medya hesaplarında paylaşabilecek.

SPOTIFY WRAPPED NEDİR?

Spotify Wrapped, müzik platformunun her yıl sonunda kullanıcılarına sunduğu kişisel dinleme raporudur. İlk dönemlerinde farklı bir isimle sunulan özellik, 2016 yılında Spotify Wrapped adını aldı.

Uygulama, yıl boyunca dinlenen şarkı ve sanatçıları analiz ederek her kullanıcıya özel bir müzik özeti hazırlıyor. Böylece kullanıcılar yılın en çok dinledikleri parçalarını, favori sanatçılarını ve toplam dinleme sürelerini tek bir ekranda görebiliyor.