Starlink uyduları Elazığ semalarında görüldü
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Aralık 2024 01:18 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 01:18
Elazığ'da gece saatlerinde gökyüzünde “Starlink uyduları” görüldü. Işıkları gören bazı vatandaşlar panik olurken bazıları da sosyal medyada paylaştı.
Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uydularının zincir şeklindeki geçişi Elazığ ve ilçelerinin semalarında görüntülendi. Uydular bölgedeki vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.
Sıra sıra hareket eden ışıkları görenler kısa süreli panik yaşadı.
Bazı vatandaşlar ise bu anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı