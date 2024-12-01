Starlink uyduları Elazığ semalarında görüldü

01 Aralık 2024 01:18 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 01:18

Elazığ'da gece saatlerinde gökyüzünde “Starlink uyduları” görüldü. Işıkları gören bazı vatandaşlar panik olurken bazıları da sosyal medyada paylaştı.

Elon Musk​'ın kurucusu olduğu uzay​ taşımacılığı şirketi SpaceX​'in uzaya gönderdiği Starlink​ uydularının zincir şeklindeki geçişi Elazığ​ ve ilçelerinin semalarında görüntülendi. Uydular bölgedeki vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Sıra sıra hareket eden ışıkları görenler kısa süreli panik yaşadı.

Bazı vatandaşlar ise bu anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.