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Starlink uyduları Elazığ semalarında görüldü

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Aralık 2024 01:18 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 01:18

Elazığ'da gece saatlerinde gökyüzünde “Starlink uyduları” görüldü. Işıkları gören bazı vatandaşlar panik olurken bazıları da sosyal medyada paylaştı.

Elon Musk​'ın kurucusu olduğu uzay​ taşımacılığı şirketi SpaceX​'in uzaya gönderdiği Starlink​ uydularının zincir şeklindeki geçişi Elazığ​ ve ilçelerinin semalarında görüntülendi. Uydular bölgedeki vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Sıra sıra hareket eden ışıkları görenler kısa süreli panik yaşadı. 

Bazı vatandaşlar ise bu anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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