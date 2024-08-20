Su, çay, kahvaltı bedava! Evindeki buzdolabını bahçesinde hayrat yaptı

20 Ağustos 2024 09:19 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 09:20

Engin Gün isimli vatandaş 40 yıl boyunca İstanbul’da yaşadıktan sonra 2 yıl önce Altınordu ilçesi Kökenli Mahallesi'ndeki baba ocağına taşındı. 63 yaşındaki Engin Gün çevresindeki fındık tarlalarında içme suyu olmadığından ilk olarak evinin yanında çeşme yaptırdı.

Özellikle yaz aylarında mahalledeki vatandaşların soğuk su içmesi için çeşmenin yanına buzdolabı koyan Gün, dolabın içini başka ürünlerle doldurdu. Kahvaltılık ürünlerin yanı sıra bir de semaver ve çay bıraktı.

SEMAVER VE KAHVALTI

Buzdolabına astığı "Dolapta soğuk su, kahvaltı, kamelyada çay var, hayrat kullanabilirsiniz" yazısını gören, acıkan ve susayan işçiler ile vatandaşlar, buradaki hayrattan ücretsiz bir şekilde yararlanıyor.

Uyguladığı bu hizmetten vatandaşların memnun olduğunu ifade eden Engin Gün, herkesin soğuk su sorduğunu belirterek dolabın içine imkanlar dahilinde zeytin, peynir, kahve, yoğurt, karpuz ve soğuk su gibi gerekli malzemeleri koyuyor. Gün, çevredeki vatandaşların kendisine dua ettiğini ve iyi geri dönüşlerin olduğunu söyledi.

150 KİŞİ FAYDALANDI

Yaptığı hizmetten şimdiye kadar yaklaşık 150 kişinin faydalandığını ifade eden Gün, “İnsanların faydalanması beni mutlu ediyor. Ben çok memnunum, bu dolap buradan hiç kalkmayacak. Benim gibi inşallah farklı noktalarda yapan arkadaşlarımız da olur” diye konuştu.

PARA VERİLMİYOR

Fındık bahçesinde çalıştıktan sonra buzdolabındaki malzemelerden tüketen ve soğuk su içen 55 yaşındaki Zeynep Bozkurt, “Biz bahçeden geliyoruz. Burada dolapta soğuk su var, peynir, zeytin gibi kahvaltılık ürünler ve ekmek var. Gelen işçiler burada acıktığı zaman yiyip içebiliyor. Bence çok güzel bir uygulama, Allah kendisinden razı olsun. Kimse para vermeden burada karnını doyurabiliyor, soğuk su içebiliyor. Biz de bahçeden geldik, bir şeyler atıştırdık, su içtik şimdi ise işimize gideceğiz” dedi.

KARINLARINI DOYURUYORLAR

Mahallede yaşayan 9 yaşındaki Mert Can ise, oyun oynadıktan sonra buradan soğuk su içtiklerini, “Top oynayınca hem acıkıp, hem de susuyoruz. Bu yazıyı görünce ihtiyaçlarımızı buradan karşılıyoruz” şeklinde konuştu.