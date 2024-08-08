Su içerken dokunmaz dediler, hastanelik etti! Dünyanın en zehirli yılanlarından biri saldırdı, ölümden döndü

08 Ağustos 2024 11:57 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 12:10

Sivas’ın Divriği ilçesinde Çiğdemli köyünde çobanlık yapan Kamil Gündoğdu, oğlaklarını otlattığı sırada susadı ve su içmek için çeşmeye gitti.

DÜNYANIN EN ZEHİRLİLERİNDEN ENGEREK YILANI ISIRDI

Gündoğdu, su içtiği sırada dünyanın en zehirli yılanlardan biri olan engerek yılanı tarafından saldırıya uğradı. Yılan tarafından kolundan ısırılan genç, hemen Divriği Hastanesi'ne götürüldü.

İlk müdahalesi burada yapılan Gündoğdu, ardından kolundaki şişlik nedeniyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne nakledildi.

İKİ KEZ AMELİYAT OLDU, HAYATA TUTUNDU

Burada iki kez ameliyat edilen Gündoğdu’nun kolunun büyük bir kısmı açılarak damarları rahatlatıldı. Yoğun tedavi sonrasında Gündoğdu, hayatta kalmayı başardı.

"İLK BAŞTA KAN DOLAŞIMI GİDEREK KÖTÜLEŞTİ"

Hastaya panzehir verildiğini aktaran Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Öztemür, "Hasta acil servisimize başvurduğunda bilinci açıktı ancak kolu ciddi bir şekilde şişmişti. Arkadaşlarımız takibini yaptılar, yılan anti serumları verildi ancak kan dolaşımının da giderek kötüleşmesi üzerine dolaşımı rahatlatmak için kolu boydan boya açılmak zorunda kalındı. Hastamızın şu anki durumu iyi, üç gün önce hastamızı tekrar ameliyata alındı. Her şey yolunda giderse birkaç gün sonra taburcu ederiz” dedi.

"YILAN İLK SOKTUĞU ZAMAN KORKTUM"

Yılanın ısırmasının ardından ilk müdahale olarak kolunu iple bağladığını belirten Gündoğdu, yaşadığı o anları anlattı:

“Köyümde oğlaklarımızı otlatırken susamıştım. Çeşmeden su içmeye gittim ve çeşmenin etrafı biraz otluydu. Eğildiğim esnada koluma saldırdı. Eve biraz uzaktım kolumu iple bağladım ve eve gittim. Sonrasında Divriği Devlet Hastanesine gittik ve ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine sevk edildim. İki haftadır buradayım şu an kendimi iyi hissediyorum. Yılan zehirliydi. Sağ olsunlar hocalarımızda hemen müdahale ettiler. Engerek yılanı köyde hayvanlarımızı da sokuyorlardı ancak hayvanlar dayanamıyor ölüyorlardı. Yılan ilk soktuğu zaman biraz korktum ama hemen yan etki yapmadı. Kolumda şişlik oluştu. Şu an kendimi iyi hissediyorum”