Şubat ayında Antalya'da kaydedilen görüntüler şoke etti! Kente soğuk uğramadı

Yurdun tamamında etkisini arttıran yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Türkiye genelinde şiddetli kar yağışı hakimken Antalya'ya soğuk havalar uğramadı. Termometreler 17 dereceyi gösterirken yerli ve yabancı turistler güzel havanın tadını çıkardı.

ŞUBAT AYINDA DENİZE GİRDİLER

Yurt genelinde soğuk hava ve kar etkili olurken, Şubat ayın ’da turizmin önemli ilçelerinden Alanya’da hava sıcaklığının normalin üstünde seyretmesi ve deniz sıcaklığının ise 18 dereceye çıkması ile birlikte plajlara inen yerli ve yabancı turistlerin yüzünü güldürdü. Kimi turistler güzel havanın tadını çıkarırken kimileri ise denize girdi. Denize girmek istemeyen kişilerde şezlonglarda güneşin tadını çıkardı.

GÜNEŞİ GÖREN DIŞARI ÇIKTI

Aydın’dan iki günlük tatil için Alanya’yı tercih eden Halil Yürekli, ‘’Aydın’dan Alanya’ya tatile geldik. Hava güzel olunca kendimizi Kleopatra plajına attık. Güneşli bir hava, hava güzel geziyoruz, dolaşıyoruz, mutluyuz. Güneşi görünce evde oturmayalım kapalı yerlerde bulunmayalım, kendimizi açık havaya atalım dedik, eşimle beraber eğleniyoruz. Alanya’nın havası çok güzel, müsait ve imkanı olanları Alanya’ya davet ediyoruz, güzel havanın tadını çıkarsınlar’’ dedi.