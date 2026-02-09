Şubat ayında Merkez Bankası faiz kararı var mı ne zaman açıklanacak?

Türkiye’de piyasaların odağında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı yer alıyor.

2026 Şubat ayı itibarıyla PPK toplantısı bu ay var mı sorusu yatırımcıların ve ekonomi çevrelerinin en çok merak ettiği başlıklardan biri haline geldi. TCMB’nin yayımladığı resmi takvim, mart ayını gösteriyor.

Ocak 2026’daki PPK toplantısında Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 38’den yüzde 37’ye indirmişti.

ŞUBAT AYINDA FAİZ KARARI VAR MI?

Merkez Bankası’nın 2026 yılı Para Politikası Kurulu takvimine göre şubat ayında faiz kararı verilmeyecek. Banka, yıl boyunca toplam sekiz PPK toplantısı düzenlemeyi planlıyor. Bu nedenle şubat ayı, piyasalar açısından bekleme süreci olarak öne çıkıyor.

MART FAİZ KARARI HANGİ GÜN?

TCMB, 2026 yılının ikinci faiz kararını 12 Mart 2026 Perşembe günü kamuoyuna açıklayacak.

Para Politikası Kurulu toplantısının ardından duyurulacak karar, enflasyon görünümü ve sıkılaşma sürecinin yönüne dair önemli işaretler verecek.