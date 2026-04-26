Suç oranı en yüksek ve en düşük iller belli oldu! Zirvedeki illeri kimse beklemiyordu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilerle, suç oranı en yüksek ve en düşük iller belli oldu. Suç vakalarının nüfusa oranla değerlendirildiği veriler, Türkiye’nin güvenlik karnesini de ortaya çıkarmış oldu. Ancak suç oranı en yüksek ve en düşük iller listesinde yıllarca asayiş olayları ile gündeme gelen illerin olmaması dikkat çekti….
TÜİK, ‘Her yüz bin kişide görülen suç sayısı’nı baz alarak Türkiye’nin suç oranı en yüksek ve en düşük illeri listesini oluşturdu. Suç oranındaki düşüklük ile en güvenilir olan iller arasında belirli bölgelerin olması dikkat çekti. Diğer yandan suç oranı en yüksek olan şehir kimsenin aklına gelmemişti. İşte TÜİK verilerine göre Türkiye’de suç oranı en yüksek ve en düşük iller…
1. Adıyaman
2. Şırnak
3. Bitlis
4. Siirt
5. Bayburt
6. Muş
7. Erzincan
8. Hakkari
9. Mardin
10. Erzurum
1. Aydın
2. Denizli
3. Çorum
4. Antalya
5. Aksaray
6. Karaman
7. Manisa
8. Isparta
9. İzmir
10. Uşak