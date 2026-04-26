Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Suç oranı en yüksek ve en düşük iller belli oldu! Zirvedeki illeri kimse beklemiyordu

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 16:20
|
GÜNCELLEME:
26.04.2026
saat ikonu 16:26
1
Suç oranı en yüksek ve en düşük iller belli oldu! Zirvedeki illeri kimse beklemiyordu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilerle, suç oranı en yüksek ve en düşük iller belli oldu. Suç vakalarının nüfusa oranla değerlendirildiği veriler, Türkiye’nin güvenlik karnesini de ortaya çıkarmış oldu. Ancak suç oranı en yüksek ve en düşük iller listesinde yıllarca asayiş olayları ile gündeme gelen illerin olmaması dikkat çekti….

TÜİK, ‘Her yüz bin kişide görülen suç sayısı’nı baz alarak Türkiye’nin suç oranı en yüksek ve en düşük illeri listesini oluşturdu. Suç oranındaki düşüklük ile en güvenilir olan iller arasında belirli bölgelerin olması dikkat çekti. Diğer yandan suç oranı en yüksek olan şehir kimsenin aklına gelmemişti. İşte TÜİK verilerine göre Türkiye’de suç oranı en yüksek ve en düşük iller…

SUÇ ORANI EN DÜŞÜK 10 İL:

1. Adıyaman

2. Şırnak

3. Bitlis

4. Siirt

5. Bayburt

6. Muş

7. Erzincan

8. Hakkari

9. Mardin

10. Erzurum

SUÇ ORANI EN YÜKSEK 10 İL:

1. Aydın

2. Denizli

3. Çorum

4. Antalya

5. Aksaray

6. Karaman

7. Manisa

8. Isparta

9. İzmir

10. Uşak

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.