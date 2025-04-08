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 | Selahattin Demirel

Süleyman Çakır bu yıl da unutulmadı

Türk dizileri içinde efsaneleşen Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakteri Çakır, ölüm yıl dönümünde yine unutulmadı. Dizinin hayranları 21 yıldır Çakır'ı lokma dağıtarak anıyor. Çakır'ı oynayan sanatçı Oktay Kaynarca da sosyal medya hesabından "Merhuma rahmet, sevenlerine başsağlığı dileklerimle" mesajı paylaştı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.04.2025
saat ikonu 17:24
|
GÜNCELLEME:
08.04.2025
saat ikonu 17:29

İzleyiciyle buluştuğu 2003 ila 2005 yılları arasında fenomen diziler arasına giren Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakteri Süleyman Çakır, dizideki ölüm gününden bu yana hayranlarının aklından çıkmadı.

GIYABİ CENAZE NAMAZI DÜZENLENDİ

Oktay Kaynarca'nın oynadığı, 43'üncü bölümünde yaralanarak 45'inci bölümünde diziye veda eden Süleyman Çakır karakterinin öldüğü tarih olan 8 Nisan 2004'te gıyabi cenaze namazı düzenlenmişti. O tarihten beri düzenli olarak her yıl ölüm yıl dönümünde lokma dağıtıldı. 21'inci ölüm yıl dönümünde ise Mücahit Çelebi tarafından Hacı Bayram Veli Camii'nin avlusunda öğle namazının ardından lokma dağıtıldı.

Süleyman Çakır bu yıl da unutulmadı


"BİR NESLE DOĞRULUĞU DÜRÜSTLÜĞÜ ÖĞRETTİ"

Lokma dağıtan Çelebi, günümüzdeki dizilerin yalan dolan üzerine kurulu olduğunu ileri sürerek, "Günümüzdeki dizilerin gençlere kötü ve olumsuz örnek olmasına binaen tarihe damgasını vurmuş bir dizi olan Kurtlar Vadisi'nde önemli bir karakter olan Süleyman Çakır'ın koca bir nesle delikanlılığı, doğruluğu, dürüstlüğü öğretmesine binaen bugün burada lokma dağıttık. Umarım gelecek nesiller de Kurtlar Vadisi gibi önemli bir diziyi izlemeye devam ederler. Senelerdir, her sene-i devriyesinde ülkemizin farklı noktalarında çeşitli ikramlar oluyor. Oktay Kaynarca da dahil olmak üzere bu karakteri unutmadık. Hatta 2004 senesinde vefat ettiğinde Türkiye'de gıyabi cenaze namazları kılındı. İnsanlar o kadar ciddiye almıştı. Umarım günümüzdeki dizilere örnek olur, ilham kaynağı olmaya devam eder" diye konuştu.

Süleyman Çakır bu yıl da unutulmadı

"ALLAH RAHMET EYLESİN, MEKANI CENNET OLSUN"

Lokma dağıtımı sırasında tezgahın başında duran tezgahtar ise "Duygulandık. Dizi çok güzeldi. Hayat çok güzeldi akşamları seyrederken. Devamını isteriz. Özlüyoruz. Allah rahmet eylesin tabii ki. İyi bir insandı. Hayrına lokma dağıttık, Allah kabul etsin" ifadelerini kullandı.
Dağıtılan lokmayı yiyen vatandaşlardan biri ise "Mekanı cennet olsun. Allah Peygamber Efendimize komşu eylesin inşallah" dedi.

KAYNARCA'DAN PAYLAŞIM

Çakır rolünü oynayan sanatçı Oktay Kaynarca da sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımla anmaya katıldı. Kaynarca, "21. vefat yıldönümünde merhuma rahmet, sevenlerine başsağlığı dileklerimle..." ifadelerini kullandı.

Süleyman Çakır bu yıl da unutulmadı
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