Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Süleymaniye’de 3 bin çocuk aynı sofrada iftar yaptı

Fatih Belediyesi ve İstanbul İl Müftülüğü iş birliğiyle düzenlenen çocuk iftarı programı kapsamında 3 binden fazla çocuk, Süleymaniye Camii’nde kurulan sofrada bir araya gelerek oruç açtı.

Süleymaniye’de 3 bin çocuk aynı sofrada iftar yaptı
GİRİŞ:
15.03.2026
saat ikonu 12:44
GÜNCELLEME:
15.03.2026
saat ikonu 12:47

İstanbul’un simge yapılarından olan Süleymaniye Camii, anlamlı bir iftar organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklara tanıtmak ve bu geleneği yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen programa, yaklaşık 3 binden fazla çocuk ailesiyle birlikte katılım sağlarken, programa toplam 6 bin kişi katıldı.

Süleymaniye’de 3 bin çocuk aynı sofrada iftar yaptı

FATİH BELEDİYESİ VE İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ İŞBİRLİĞİYLE DÜZENLENDİ

Fatih Belediyesi ve İstanbul İl Müftülüğü işbirliğiyle Süleymaniye Camisi'nde düzenlenen çocuk iftarı programına, İlçe Kaymakamı Cafer Sarılı, Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul İl Müftü Yardımcısı Zekeriya Bülbül ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve aileleriyle birlikte çok sayıda çocuk katıldı.

Süleymaniye’de 3 bin çocuk aynı sofrada iftar yaptı

ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

İftar programının öncesinde ve sonrasında, çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Süleymaniye’de 3 bin çocuk aynı sofrada iftar yaptı

Caminin bahçesinde kurulan platformdan gösteriler yapılırken, oyun parkurları ve atölyelerde çocuklar doyasıya eğlendi.

Süleymaniye’de 3 bin çocuk aynı sofrada iftar yaptı

Ardından, caminin içerisine kurulan sofralarda, çocuklar ve aileleri iftar yapmanın heyecanını yaşadı.

