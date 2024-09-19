Süper Ay Van Gölü üzerinde görsel şölen oluşturdu

19 Eylül 2024 03:56 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 04:02

Van Gölü üzerinde yükselen ‘Süper Ay' görsel şölen oluşturdu. Bulutların arasından kızıl renge bürünerek çıkan ‘Süper Ay'ın oluşturduğu görüntü hayran bıraktı.

Bitlis​'in Ahlat​ ilçesinde Van Gölü'nde kızıl rengiyle bulutların arasından süzülerek yükselen Süper Ay'ın güzelliğini gören fotoğrafçılar o anları ölümsüzleştirdi.

YAKAMOZ GÖZ KAMAŞTIRDI

Ay parçalı bulut kümeleri arasından görsel şölen sunarken, ara sıra Van Gölü üzerinde oluşturduğu yakamoz da hayranlık uyandırdı.

Van Gölü üzerinde yükselen ‘Süper Ay'ı fotoğraflayan doğa fotoğrafçısı Şahin Şerefoğlu, “Bugün dolunayın Van Gölü üzerindeki doğuşu bulutların arasından süzülerek çıkması çok ilginç görüntüler oluşturdu. Göle yansıması da ayrı bir güzellik oluşturdu. Şu anda da bulutların arasında güzel görüntüler sağladı. Bu anı görmekten ve çekimlerini yapmaktan çok mutluyum” dedi.